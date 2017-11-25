Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 11:38

Kış hazırlığı yapan PKK’ya Karadeniz’de darbe vuruldu

Giresun’un Yağlıdere ilçesi Yeşilpınar köyü Susuz mevkii ve Ekindere yaylası kırsalında çıkan çatışmanın ardından yapılan arama tarama faaliyetleri sonrası PKK’lılara ait 3 adet sırt çantası ile 1 adet kalaşnikof ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilirken, PKK’lıların sırt çantasından çıkan malzemelere göre teröristlerin kış yapılanması için harekete geçtiği anlaşıldı.

Kış hazırlığı yapan PKK’ya Karadeniz’de darbe vuruldu

25 Kasım 2017 11:38


İlçeye bağlı Yeşilpınar Köyü Susuz mevkii kırsalında 3 kişi oldukları tahmin edilen ve kış yapılanması için bölgede harekete geçen PKK’lı teröristler ile asker arasında sıcak temas sağlandı. Görüntünün alınması ile çıkan çatışmada PKK’lı teröristler gece karanlığından yararlanarak ormanlık araziye kaçtı. Bölgede yapılan aramada kaçan PKK’lıların geride çantalarını bıraktıkları bilgisine ulaşıldı. Bulunan 3 sırt çantasından, çok sayıda yaşamsal malzeme, telsiz ve sacda pişirilmiş çok miktarda ekmek çıktı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar sürerken bölgede bulunan Özel Kuvvetler’e bağlı timlerin de operasyona katıldığı öğrenildi.



Sıcak temas yardım ve yataklık suçundan tutuklanan ailenin kaldığı yaylada sağlandı


Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası’nda yakalanan PKK/KCK mensubu ‘Aram’ kod adlı Mustafa Tolucan’ın ifadesi doğrultusunda, Yağlıdere ilçesi Yeşilpınar köyü Susuz mevkii Karadağ obasında yaşayan B.K, eşi G.K. BTÖ mensuplarına yardım ve yataklık yaparak erzak temin ettikleri tespit edilmiş çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Oğulları M.K ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.


Kaçan PKK’lıların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken operasyona iz süren özel eğitimli köpeklerin yanı sıra gece görüş ve termal kameralı insansız hava araçları da destek veriyor.



Kastamonu’daki saldırının failleri


Öte yandan kaçan teröristlerin grup liderinin 2011 yılında Kastamonu’da Başbakanlık konvoyuna saldıran ‘Rojhat Ankara’ kod adlı Rahman Sümer olduğu, Eski DEHAP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı olan Sümer’in uzun yıllar Ankara’da yaşadığı için örgüt içinde ‘Rojhat Ankara’ Kod adını kullandığı öğrenildi. Sümer ve beraberindeki 4 PKK’lının 4 Mayıs 2011 yılında Kastamonu’nun Ilgaz Dağı’nda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konvoyuna yönelik düzenlenen saldırı yer aldığı belirlendi. Saldırıda bir polisin şehit olmuş, iki polis ise yaralanmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
11
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Cumartesi
    Hafif Yağmurlu
    11°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    16°C
  • Salı
    Yağmurlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç