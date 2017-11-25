Kış hazırlığı yapan PKK’ya Karadeniz’de darbe vuruldu

İlçeye bağlı Yeşilpınar Köyü Susuz mevkii kırsalında 3 kişi oldukları tahmin edilen ve kış yapılanması için bölgede harekete geçen PKK’lı teröristler ile asker arasında sıcak temas sağlandı. Görüntünün alınması ile çıkan çatışmada PKK’lı teröristler gece karanlığından yararlanarak ormanlık araziye kaçtı. Bölgede yapılan aramada kaçan PKK’lıların geride çantalarını bıraktıkları bilgisine ulaşıldı. Bulunan 3 sırt çantasından, çok sayıda yaşamsal malzeme, telsiz ve sacda pişirilmiş çok miktarda ekmek çıktı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar sürerken bölgede bulunan Özel Kuvvetler’e bağlı timlerin de operasyona katıldığı öğrenildi.

Sıcak temas yardım ve yataklık suçundan tutuklanan ailenin kaldığı yaylada sağlandı

Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası’nda yakalanan PKK/KCK mensubu ‘Aram’ kod adlı Mustafa Tolucan’ın ifadesi doğrultusunda, Yağlıdere ilçesi Yeşilpınar köyü Susuz mevkii Karadağ obasında yaşayan B.K, eşi G.K. BTÖ mensuplarına yardım ve yataklık yaparak erzak temin ettikleri tespit edilmiş çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Oğulları M.K ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaçan PKK’lıların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken operasyona iz süren özel eğitimli köpeklerin yanı sıra gece görüş ve termal kameralı insansız hava araçları da destek veriyor.

Kastamonu’daki saldırının failleri

Öte yandan kaçan teröristlerin grup liderinin 2011 yılında Kastamonu’da Başbakanlık konvoyuna saldıran ‘Rojhat Ankara’ kod adlı Rahman Sümer olduğu, Eski DEHAP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı olan Sümer’in uzun yıllar Ankara’da yaşadığı için örgüt içinde ‘Rojhat Ankara’ Kod adını kullandığı öğrenildi. Sümer ve beraberindeki 4 PKK’lının 4 Mayıs 2011 yılında Kastamonu’nun Ilgaz Dağı’nda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konvoyuna yönelik düzenlenen saldırı yer aldığı belirlendi. Saldırıda bir polisin şehit olmuş, iki polis ise yaralanmıştı.