Kızının şüpheli ölümüyle ilgili miting yapacak

Kızı Rabia Naz Vatan'ın bir cinayete kurban gittiğini iddia eden ve bu uğurda 6 aydır mücadele eden acılı Baba Şaban Vatan, ilçede kızının katillerinin soruşturulması için miting düzenleyecek.

Yaklaşık 5 ay önce şüpheli şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, katillerin ortaya çıkması için adalet savaşını sürdüreceğini söyledi.

Kızının ölümüyle ilgili bütün delillerin karartıldığını, görgü tanıklarının susturulduğunu iddia eden baba Şaban Vatan, gerekli izinleri alarak ilçede adalet arayışına destek mitingi düzenleyeceğini açıkladı. Baba Şaban Vatan “Ölümüyle ilgili süreç ve sorumlular belirsiz. Bu uğurda 5 aydır mücadele ediyorum ve edeceğim de. Tüm veriler ve adli tıp raporları kızımın bir kazaya kurban gittiğini gösteriyor. Kaza her insanın başına gelir ancak işin özü kaza sonrası yaşananlarda. Kaza sonrası kızım Rabia Naz'ın evimin önüne bırakanları bulmak benim kızıma ve ilçe halkına borcumdur” dedi.

Olayda şüphe çeken detayları

Olayla ilgili şüphelerini de anlatan Baba Vatan “Kızım eczanede çalışan eşimin yanından ayrılıp eve gitmek üzere yola çıkmış. Sonra ise 17.15 sularında evin önüne ağır yaralı olarak bırakılmış. Bir ayağı bilekten kopmak üzere, bazı yerlerinde de yara ve çizikler var. Yaraları temizlenmiş. Bu durumdan şüphelendim. Polise de durumu anlattım. Kızımı en son C.S.'nin oğlu M.A.S. görmüş. Bize 'Rabia'yı dondurma yiyerek eve doğru yürürken gördüm' diye beyanda bulundu. Rabia'ya 'Dondurmanı bana ver' diye takılmış. Kazadan sonra da Rabia'nın üzerinde kereste talaşı, saman gibi şeyler görünce durumdan şüphelendim. Yol güzergâhında terk edilmiş bir ev var. O evin içine girdiğimde ahırda samanların ve talaşların olduğunu gördüm. Belli ki kızıma çarpan otomobil Rabia'yı buraya getirip, kanları temizlemiş. O sırada üzerine yerde bulunan saman ve talaşlar bulaşmış. Ardından oto yıkamacıya gittim. Kendisi bana 'Siyah bir Doblo otomobili yıkadım. Adam telaşlıydı, sürekli sağa sola bakıyordu' dedi. Tüm bu delilleri, ifadeleri ve şüpheli durumları polise anlattım. Maalesef bir sonuç alamadım. Kendi olanaklarımla güzergâhı gösteren 6 kamera kaydını da götürdüm. Katil veya katillerin bir an önce bulunup ortaya çıkarılmasını istiyorum. Benim kızım hayat doluydu. Öğretmeni ve arkadaşları onu çok severdi. Bu güne kadar soruşturmalardan bir sonuç alamayınca sesimi duyurmak için ilçede Hükümet Konağının önünde açıklama yapacağım. Gerekli izinleri aldım. Açıklamam kızımın katil veya katillerinin bulunmasıdır. Bu konuda benimle empati yapan her evlat sahibi anan babayı destek vermeye davet ediyorum” diye konuştu.