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31 Ağustos 2018 12:55

Kontörlü telefon kullanan FETÖ’nün ‘mahrem abi’leri yakayı ele verdi

Giresun merkezli 8 ilde Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralele Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda örgütün mahrem abileri yakayı ele verdi.

Kontörlü telefon kullanan FETÖ’nün ‘mahrem abi’leri yakayı ele verdi

31 Ağustos 2018 12:55


Operasyonda ardışık arama yöntemini kullandıkları tespit edilen 4’ü muvazzaf 6’sı askeri okuldan uzaklaştırılmış şüpheli, Giresun merkezli Samsun, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Siirt ve Elazığ’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.


Giresun’a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Firari sözde Görele imamı da Erzurum’da gözaltına alındı


Öte yandan, Giresun adliyesince ‘Görele ilçe imamı’ olarak örgüt içerisindeki faaliyetlerini sürdürüldüğü tespit edilen ve hakkında arama kararı çıkartılan şahıs Erzurum’da polisin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalanarak Giresun’a getirildi.



FETÖ’nün kullandığı ‘ardışık arama’


FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde deşifre olmamış ve örgütsel faaliyetlerini sürdürme çabası içinde bulunan şahısların teknik takibe yakalanmamak için kullandığı yöntem. Bu yöntem ile herkesin kullanımına açık olan bakkal, market, büfe gibi mekanlarda bulunan kontörlü telefonları seçen örgüt üyelerinin birbirleriyle bu şekilde haberleştikleri ve faaliyetlerini sürdürmeye çalıştıkları tespit edildi.




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