Kralların çayına Araplardan yoğun talep

Beyaz çay, Araplardan yoğun talep görüyor.

Türkiye’de 100 kilo civarında bir rekolteye sahip olan beyaz çay yetişmesi, hasadı ve işçiliği bakımından çok zor şartlarda üretiliyor. Beyaz çay sağlıklı bitkiler sıralamasında ise her geçen gün zirveye yaklaşıyor. Fiyatı ile de dünyada adından söz ettiren beyaz çay Türkiye’de 1 kilogramı 4 bin 500 liradan satışa sunuluyor. 20, 40 ve 50 gramlık paketler halinde de satılan beyaz çaylar diğer çay üreten ülkelerde ise kilosu bin 500 ile 2 bin lira arasında satılıyor. Beyaz çayın fiyatının en büyük etkisi olarak da Arap zenginlerinin bu çaya gösterdiği yoğun ilgi ve dünyada üretilen beyaz çayın 4’te 2’lik kısmını satın almaları gösteriliyor.

Fark, hem seçilen yapraklardan hem de işleniş şeklinden kaynaklanıyor

Beyaz çay, siyah çay ve yeşil çay ile aynı bitkiden elde ediliyor. Camellia Sinensis adı verilen bitkiden elde edilen çayların arasındaki farkı ise hem seçilen yapraklardan hem de işleniş şeklinden kaynaklanıyor. Tarihi Çin’e dayanan beyaz çayın çok faydalı olduğu bilindiğinden, ihracatı uzun yılar yapılmadı ve sadece Çin imparatorluk ailesi tarafından tüketildi.

Faydaları saymakla bitmeyen beyaz çayın özellikle kanser ve kalp hastalıklarının önlenmesinde kullanıldığı biliniyor. Beyaz çayın faydalarından bazıları ise şöyle;

Beyaz çayda yüksek oranda “kateşin” adı verilen flavonoidler bulunuyor. Bu kateşinler kolon, prostat, mide gibi birçok kanser türüne karşı koruyucu etki gösteriyor. Kanser hücrelerinin büyümesini durdurarak yenilerinin gelişimini engellemeyen beyaz çayın yeşil ve siyah çaya göre antioksidan özelliği daha fazla. Güçlü antioksidan özelliğiyle serbest radikalleri vücuttan uzaklaştıran beyaz çay, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hastalıklardan koruyucu etki gösteriyor.

Güneş, stres ve kötü beslenmeye bağlı oluşan erken yaşlanmaya karşı, hücrelerin zarar görmesini engelleyerek cildi koruyan beyaz çay, yaşlanma etkilerini geciktiriyor. Damarlarda düzgün kan akışını sağlayarak yüksek kan basıncını önlüyor. Kafein oranı yeşil ve siyah çaya göre çok düşük.

Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artıran beyaz çay, doğru beslenme ve egzersize destek olarak da içilirken kilo vermeye ve kilonun korunmasına yardımcı oluyor. Virüslere karşı vücudu koruyucu özelliği bulunan beyaz çayi HIV semptomlarının azalmasına yardımcı oluyor. Ağızda oluşan plak ve kötü koku plaklarını öldürüyor.

Beyaz çay diğer çay demleme usullerinin tam tersi şekilde demleniyor. Kaynayan bir suya değil 70 derece kaynatıldıktan sonra dinlendirilen bir suda demlenen beyaz çay 5-6 dakika bekletilip servise hazırlanıyor.