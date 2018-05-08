KSS Yalıtım 41. İstanbul Yapı Fuarı’nda görücüye çıktı

Ş. tarafından üretilen Sıva Yalıtım Malzemesi 800 derece sıcaklıkta test edildi. Ölüm ve maddi hasarları en aza indirecek yeni üretim sayesinde binalar yangından dolayı etkilenmeyeceği görüldü.

KSS Yalıtım firmasının Organize Sanayi’deki fabrikasında uzman heyetlerin gözetiminde düzenlenen test çalışmasından başarıyla geçen yanmaz yalıtım malzemesi İstanbul Yapı Fuarı’nda da tanıtıma çıktı.

“Yanmaz ve yalıtım sağlar”

Ürettikleri yanmaz kaplamanın inşaat sektörü için çığır açacak bir buluş olduğunu ifade eden Fabrika Genel Müdürü Zafer Aydınlık “Bu malzeme kullanıldığında binalar yangına karşı daha dayanıklı olacaktır. Normal şartlarda 400 derecede binanın duvarları patlar ve ısı diğer odalara akarak binayı bir fırına çevirir ve sıcaklık 600-700 derecelere kadar çıkar. Ateş olmasa bile o binada yaşam imkanı çok zordur. Bu malzemeyle ise 800 derecede bile yanıp tutuşmayacağı gibi duvarın arka tarafına ısı geçirmez. Alev almaz, alev yürütmez, zehirli gaz salınımı yapmaz, şekil değiştirmez. Bu malzemede aynı zamanda mükemmel bir ses yalıtımı elde edilir. Ürünümüz yangına dayanma noktasında “A -1 sınıfı” noktasındadır” diye konuştu.

“Ucuz ve yanıcı kaplamalara son”

Daha ucuz diye sadece ısı yalıtımı yapılan yanıcı kaplamaların can ve mal kayıplarına neden olduğunun acı tecrübelerinin yaşandığına dikkat çeken Aydınlık, yaptıkları AR-GE çalışmalarıyla yanmaz ve yalıtım sağlayan ürünü geliştirdiklerini söyledi. Aydınlık “Firmamız 4 farklı sektörde 300’e yakın ürünle hizmet vermektedir. Son yaptığımız AR-GE çalışmalarıyla ısı yalıtımının yanmazlık değerinin olması, suyu almaması, nem ve rutubet barınmaması ve aynı zamanda enerji korunumundaki tasarruf oranlarının maksimum seviyeye çıkarılması için gerekli çalışmaları yaptık. En son çalışmamız olan ürünümüz çoklu koruma köpüğümüz 40 metreküp ağırlığında olup 800 dereceye kadar yanmaz özelliği gösteren ve tamamıyla hafif can güvenliği, insan sağlığına herhangi bir zararı dokunmayan bir ürün çalışması yaptık.AR-GE çalışmalarımız ısı yalıtımında yanmaz levha, sıva ve ısı yalıtım değeri olan ürünlerde devam etmektedir" diye konuştu.

Aydınlık, Giresun’da üretimi yapılıp ülke ve ülke dışına pazarlanması için tanıtım amaçlı İstanbul Yapı Fuarı 2018’de yerini aldıklarını da kaydederek, özellikle son zamanlarda dış kaplamadan kaynaklı yangınlar dikkate alındığında dış kaplamada mal ve can kayıplarını önleyecek bir üretime imza attıklarını sözlerine ekledi.