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Kurak hava kivide erken hasat başlattı

Her yıl Kasım ayı itibari ile başlayan kivi hasadı bu sene havaların sıcak ve kurak gitmesinden dolayı erken başladı.


Kivi üreticileri fındığın yanı sıra ikinci bir ek gelir olarak gördükleri kivinin ihracatını yapamadıklarını yalnızca pazara indirerek satabildiklerini ifade ediyor.


Espiye ilçesine bağlı Şahinyuva köyünde çiftçilik ile uğraşan Gültekin Kahraman, kivinin kolay bir ürün olmadığını belirterek, “Zorlukları var, dikimi, budaması, tezgahını kurması ve yetiştirmesi hayli zorlu fakat bunlara rağmen ihracatını yapamıyoruz" dedi.



“Kurak hava erken erken hasat getirdi”


Kivinin su ihtiyacı çok olan bir ürün olduğunu kaydeden Kahraman, “Bu sene havalar kurak gitti, kivilerimiz fazla randımanlı olmadı. Bizde şu anda kivileri toplamaya başladık fındıktan sonra ikinci gelir kaynağımızın kivi olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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