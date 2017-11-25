Kuşdili UNESCO’yla dünya mirası olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne Dede Korkut Hikayeleri, Türk okçuluğu, Hıdırellez’İn yanı sıra Kuşdili’ni de kaydetmek için UNESCO’ya başvurduğu açıklandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Kuşdilini Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Köçek, Kuşdili’nin de artık dünya mirası haline geleceğini söyledi. Dernek Başkanı Köçek “Türkler’in en büyük miraslarından olan ve günümüzde kaybolmaya yüz tutan bazı geleneklerin yok olmaması için Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışma başlattı. Bakanlık, 4 farklı Türk kültür mirasını da koruma altına aldırmak için başvurularını yaptı. Bunların arasında Kuşdili’nin de yer alması bizim adımıza büyük önem kazanmaktadır. Bakanlık, ‘Kuşdili” olarak bilinen ’Islık Dili’ ile ilgili dosya hazırlanması son aşamaya gelmiş yıl sonu itibarıyla Kuşdili’nin bütün detaylarının öneminin yer aldığı bilgi ve belgeler UNESCO’ya teslim edilecektir. Yüzyıllardır yöremizde yaşatılan ve bir yaşam biçimi haline gelen Kuşdili ne yazık ki günümüzde varlığını sürdürmüş olsa da yavaş yavaş unutulmaya yüz tutmaktaydı. Bu sayede varlığını sürdüreceği, yöremizin kültürel ve turizm anlamında önem kazanması anlamına gelmektedir” dedi.

Öte yandan kuşdilinin başlangıç tarihi bilinmemekle beraber, Kuşköy’ün ve halkın tarihiyle yaşıt olduğu sanılıyor. Bu konuda elde yazılı belge, kayıt ve kaynak bulunmazken, son haline kuşaklar öncesi çobanlık döneminden geldiği biliniyor. Bundan dolayı, Kuş dili Çobanlık dönemleri kültürlerinin bir ürünü olduğu sanılıyor. Ancak başkalarınca çok ilginç, çarpıcı ve enteresan bulunan Kuş Dili köy halkınca, çok olağan biçimde kullanılıyor.