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31 Temmuz 2018 16:44

LPG yüklü tanker kaza yaptı, Karadeniz sahil yolu trafiğe kapandı

Giresun’da LPG yüklü tankerin kaza yapması sonucu Karadeniz sahil yolu trafiğe kapandı.

LPG yüklü tanker kaza yaptı, Karadeniz sahil yolu trafiğe kapandı

31 Temmuz 2018 16:44


Edinilen bilgiye göre, Giresun-Trabzon istikametinde seyreden Adem Günday yönetimindeki 53 AE 788 plakalı LPG yüklü tanker, Espiye ilçesi Sakarya köyü Arıdurak Tüneli çıkışında kaza yaptı. Kaza yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tankerde gaz kaçağı meydana geldiğinden dolayı patlama riskine karşı Karadeniz sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tankere köpüklü su sıkarak müdahale ediyor. Yol yaklaşık 1 saattir trafiğe kapalı tutulurken yolun açılması için gazın bitmesi bekleniyor.




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