Madde bağımlısı gencin cesedi yol kenarında bulundu

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Hendekbaşı mahallesinde bulunan bir ara sokakta sabah 04.00 sularında vatandaşlar, polis ekiplerine yol kenarında yatan bir şahsın olduğu ihbarında bulundu. Yol kenarında yatan şahsın yanına sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede Hendekbaşı mahallesine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin yaptığı araştırma sonucu cesedin Bahadır Yılmaz isimli 20 yaşındaki gence ait olduğu öğrenildi. Madde bağımlı olduğu iddia edilen gencin cansız bedeni ilk önce Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Polis ise şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlattı.