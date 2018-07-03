Projenin sunumu Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Murat Aladağ tarafından gerçekleştirildi.

Proje hakkında teknik ayrıntıları vurgulayan Murat Aladağ, “Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 16 otel, 16 restoran-kafe ve 5 seyahat acentesi toplam 37 adet proje ortağının yer aldığı ve 3 yıl sürecek projenin amacı; Giresun’da yerleşik turizm sektörü mal ve hizmet sağlayıcılarının uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması, istihdamın arttırılması ve markalaşmasının desteklenmesidir. Proje kapsamında; firmaların ihtiyaç analizleri ortaya çıkarılarak bir yol haritası belirlenecek ve gerekli görülen eğitim-danışmanlık hizmetleri, yurtiçi-yurtdışı tanıtım destekleri ve istihdam ihtiyaçları ortaya çıkartılmış olacaktır” dedi.

Proje ile ilgili tanıtım toplantısında konuşan GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, HİSER Döviz kazandırıcı Hizmet sektörünün desteklenmesi ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik olduğunu söyledi.

“3 Yıl sürecek olan bu Proje ile Giresun’un Turizm hizmet kalitesini artırmak, ilimizin tanıtılmasını sağlamak, sektörün yerli ve yabancı pazarlara açılmasına vesile olmaktır” diyen Çakırmelikoğlu, ”Mavi ile yeşili keşfetmeye Giresun’dan başla” projemizin Bulancak TSO üyeler ininde içinde olduğu 37 paydaşı bulunmaktadır. Bunların 16’sı Otel, 16’sı Restoran ve Cafe, 5’i seyahat acentelerinden oluşmaktadır. Öncelikli olarak, HİSER projesi paydaşlarımızın, ihtiyaç analizlerinin çıkartmak üzere, Profesyonel bir firmadan danışmanlık alarak, yol haritamızı belirleyeceğiz. Ayrı ayrı her paydaşın ihtiyaç analizlerine göre, eğitim ve danışmanlık, yurt içi ve yurt dışı faaliyet destekleri belirlendikten sonra, Oluşacak olan maliyetlerin yüzde 75’i HİSER projesi, yüzde 25’i katılımcı paydaşlarımız tarafından karşılanacaktır” diye konuştu.

Giresun’un bugün en büyük ekonomik girdisini, fındık mahsulünden sağlamakta olduğunu vurgulayan Çakırmelikoğlu, her zaman fındığa bir alternatif arandığını geçmişte olduğu gibi bugün de turizm sektörü iyi yönetilir ise gelecekte fındığın en büyük alternatifi olacağını kaydetti.