Mavigöl'de hedef 600 bin turist

Giresun'un Dereli ilçesinde bulunan Göksu Deresi'nde dört gölden oluşan Mavigöl'ü bu yıl 400 bin kişi ziyaret etti. 600 bin turistin hedeflendiği bölgede daha iyi hizmet sunmak için başlatılan çalışmaların birinci etabı ise tamamlandı.

2018 yılı içerisinde yaklaşık 400 bin kişinin Mavigöl'ü ziyaret ettiğini dile getiren Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, bu sayının 2019'da 600 bini bulacağını söyledi. Mavigöl çevresinde yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren Vali Sarıfakıoğulları, “Yapılan çalışmalar içerisinde otopark, kayrak taş döşemeli yürüyüş yolu, ahşap döşemeli yürüyüş yolu, ahşap merdivenler, ahşap kaplama kemer köprü, ahşap korkuluklar, taş duvarlar ve iki adet seyir terası bulunuyor. Böylelikle yapılan çalışmalar ile Mavigöl'e her yaştan vatandaşımızın erişimi mümkün kılındı. İnşallah Kuzalan ve Mavigöl'ü önümüzdeki yıl en az 600 bin kişi ziyaret edecektir” dedi.

Giresun Adası'nı ise 2018 yılında şu ana kadar 30 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydeden Sarıfakıoğulları, “Bizim amacımız bu sayının önümüzdeki yıl en az 50 bin olması. Adanın turizm noktası olması konusundaki desteğimiz devam edecek. Kapatılması ya da tekne turunun iptal edilmesi asla söz konusu değil. Ada bizim için en güzel destinasyonlardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

“Yaylalarda kaçak yapıya müsaade edilmeyecek”

Yaylalarda artık kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceklerini kaydeden Vali Sarıfakıoğulları, “Tabii biz 1 Ocak 2018 tarihi öncesindeki evler imar affı kapsamında olduğunu ve bunların başvurulması halinde belgelerini alabileceklerini fakat 1 Ocak 2018 tarihi sonrası izinsiz yapı yapılmamasını ifade etmiştik. Turizmin gelişmesi için doğamızı korumamız gerekiyor, turizm alanlarımızı korumamız gerekiyor. Şunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz ki 1 Ocak 2018 tarihinden sonraki kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Yaklaşık 500 civarında kaçak yapıyı yıktık. Vatandaştan izinsiz yapı yapmamalarını Giresun Valisi olarak istiyorum" şeklinde konuştu.