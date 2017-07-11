Meryemana Manastırı Giresun’un inanç turizmi için umudu

Trabzon’da bulunan Sümela Manastırı’nın devam eden restorasyonunun uzayacağı yönündeki tartışmalar sürerken, yerli ve yabancı turistlere alternatif olarak Giresun’daki Meryemana Manastırı gösteriliyor.

Meryemana Manastırının, Hıristiyanlığın yayılmaya başladığı ilk yıllara ait bir kaya tapınağı olduğunu vurgulayan Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, “Sümela Manastırı’nın kardeşi olarak da nitelendirilen Meryemana Manastırı, Şebinkarahisar’da yer alıyor. Ülkemize büyük turizm getirisi olan Sümela Manastırı’nın uzun bir süre daha tadilatta kalacağı belirtiliyor. Buna alternatif olarak ise Şebinkarahisar’da bulunan Meryemana Manastırı var. Meryemana Manastırı’nın büyük ilgi göreceğini düşünüyoruz. İnanç turizmi için de çok şey ifade eden bu yapı, diğer turistler için de görsel ve kültür turizm anlamında büyük bir öneme sahip” diye konuştu.