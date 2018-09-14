Metin Diyadin: "Gereksiz bir penaltı pozisyonuyla mağlup duruma düştük”

Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, AFJET Afyonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Maç genel olarak rakip sahada geçti. Ancak gereksiz bir penaltı golüyle mağlup duruma düştük" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor, sahasında AFJET Afyonspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Sorumlusu Metin Diyadin, "Beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Rakibin bir pozisyonu olmamasına rağmen penaltı golüyle mağlup olduk. Oyun bizden yanaydı, iyi oynuyorduk. Maç genel olarak rakip sahada geçti. Ancak gereksiz bir penaltı ile mağlup duruma düştük. Bu bizi gerçekten çok üzdü. Sakatlanan oyuncuların yüzde 80'ine baktığımızda daha önceki takımlarda da yaşamışlar. Yük bindiğinde böyle sakatlıklar yaşandığı görülüyor. Burada da aynı durumla karşılaşıyoruz. Diğer arkadaşlara da böyle durumlarda şans geliyor. Yeni bir takımda da böyle takım değişikliği istenilen kombinasyonlarda sıkıntı yaşanıyor. Özellikle gol pozisyonlarında istenilen son vuruşu bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.