Metin Diyadin, Giresunspor’la ilk idmanına çıktı

Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor’a 16 günlük ayrılıktan sonra geri dönen Teknik Direktör Metin Diyadin takımla ilk idmanına da bugün çıktı.

İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Diyadin, futbolda bu tür olayların olduğunu önemli olanın takıma faydalı olmak olduğunu söyledi.

Ayrıldığı süreçten sonrası için A.Ç. Giresunspor adına sıkıntılı günler yaşandığını belirten Diyadin, “Bizden sonraki dönemde sıkıntılı bir süreç oldu. Hem oyuncularımı hem yönetim daha öncede söyledim. Giresun’da dostlarım var ve ihtiyaç duyulduğu içinde buradayım. Çok alışık bir durum değil tabi benim adıma da. Özellikle hem oyuncularıma hem yöneticilerin bize olsan sevgisi doğal olarak buraya getirdi bizi” dedi.

Takımı yeniden aldığı yer ile bıraktığı yer arasında fark olduğunu kaydeden Diyadin, yeni bir başlangıç ile oyunu ve skoru tekrar lehlerine çevireceklerini belirti.

"İnşallah ilk maçla beraber negatif havayı dağıtırız"

“Burada hepimiz gidiyoruz, geliyoruz bunlar futbolun içinde var burada ki tek şey Giresun şehrine takımına katkı vermektir” diyen Diyadin sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnşallah ilk maçla beraber negatif havayı dağıtıp iyi bir başlangıç yapmış oluruz. Benim tek ricam spor alanın Giresunspor bu şehri temsil ediyor, bütün herkesin pozitif düşünüp takıma destek vermesi çünkü taraftar bunu yaptığı zaman herkesin oynama isteği arzusu her şeyi olmuş olur.”

Gazişehir Gaziantep maçı için de konuşan Diyadin, “Antep’in son haftalarda önemli bir çıkışı var ki devre arası yaptığı takviyelerle de beraber iyi bir takım konumuna geldi. Bizde de süreçte sakatlıklar çok oldu açıkçası. Bununla beraber psikolojik sonuçlar da böyle olunca oyuncular etkilendi tabi ki. Bunun kısa sürede hemen çevirmek durumundayız. Oyuncularımızın sahada her şeylerini vereceğini biliyorum inşallah. Eksiğimiz olan skoru da artık değiştirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Giresunspor idmanını da Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ ve yöneticiler yakından takip etti.

“Girdiğimiz türbülanstan çıkacağız”

Başkan Bozbağ, idmanda gazetecilere yaptığı değerlendirmelerde, yeşil-beyazlı ekibin girdiği türbülanstan en yakın zamanda çıkacağını söyledi.

İkinci yarı başladığından bu yana anormal şeyler yaşadıklarını belirten Bozbağ, “Kabus niteliğinde maçlar oynuyoruz. Hiç hesabımızda olmayan puan kayıpları üst süte ve farklı bir türbülansa girdik. Sonuçta bu türbülanstan çıkmaya çalışıyoruz bunu da inşallah Antep maçıyla başarırız. Yukarı hedefi için kurulmuş bir kadro var ama ikinci yarı başladığı andan itibaren istediğimiz sonuçları alamamakla beraber kötü bir gidişatımız var. İnşallah bu kötü gidişatı iyiye çevirmek için hep beraber uğraşacağız” sözlerini sarf etti.

Metin Diyadin’in takımı tanıdığını belirten Bozbağ, “Metin hocayla tekrar anlaştık. Takımı tanıması, bizleri sevmesi gerçekten bizlerin kötü gününde bizlerle beraber olması hiç düşünmeden teklifi kabul etmesi bizim ne kadar aramızda ki duygusal bağın kuvvetli olduğunu gösteriyor. Zaten kendisi de bırakırken şunu söylemişti, ‘Belki benden dolayı olmuyor’ demişti ama gelen noktada bunun çok da öyle olmadığı hep beraber görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Değişik bir 20 günün yaşadım”

Hayatının en değişik 20 gününü yaşadığını vurgulayan Başkan Bozbağ, “Değişik bir 20 gün geçirdim yaşamımda. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla bu bir sınavımız diye düşünüyorum. 20 gün önce yaşadığımız şeyler daha değişik ama dostumuzu düşmanımız daha net gördük. Biz insanız futbol da yanlışta yapılı doğruda yapılı ama biz sportif yaşadığımız 7 maç dışında bir yanlış yapmadık onun için herkesin gönlü rahat olsun. İnşallah en kısa zamanda bu olumsuzluktan takım çıkacaktır” diye konuştu.