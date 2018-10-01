Lig'in 7. haftasında Giresunspor sahasında Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonunda değerlendirmelerde bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, "İç saha avantajımızı kullanamadık. Rakibin kapanarak oynayacağını biliyorduk. Açmak için çaba sarf etmek gerekiyor, hücum noktasında hareket gerekiyor. Bu anlamda bütün oyuncuları kullandık. Kendi evimizde 4 maç oynadık 2'sinde mağlup olduk. Benim bir tane antrenmanıma gelmeden bir antrenman seyretmeden futbolcu üzerinden eleştirilmemelidir. Sakatlık veya fizik kalitesi takım seviyesine gelmeden oynatan bir takım varsa o oyuncuyu oraya gönderirim. Yoksa sağlam oyuncu da sakatlanır. Konuştuğunuz oyuncu isimlerine bakılmalıdır. Geldikleri yerde kaç maç oynamıştır. Kim sağlamsa hepsi kullanılıyor. Bu takımda sezon başı kampına katılan 13 oyuncu var. Diğerleri 1 Ağustos'ta ya da sezon açılışına bir hafta kala geldiler. Ya hazır değildir, ya geldikleri takımda sakattırlar. Geldikleri takımdaki durumuna iyi bakılmalıdır. Bu şekilde futbolcu üzerinde eleştirilmelidir. Bunları bilmeden eleştirilmemelidir” dedi.