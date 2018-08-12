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12 Ağustos 2018 22:01

Metin Diyadin: “İyi bir başlangıç yaptık"

Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, Eskişehirspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İyi bir başlangıç yaptık" dedi.

Metin Diyadin: “İyi bir başlangıç yaptık

12 Ağustos 2018 22:01


TFF 1. Lig’in ilk haftasında Giresunspor, evinde Eskişehirspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin açıklamalarda bulundu. Diyadin, “Maçtan önce Eskişehirspor’un transferlerini açamaması, yeni transferlerini oynatamaması bizi favori gösteriyordu. Maçta 10 kişi kaldıktan sonra kontrol bize geçti. Bazı oyuncularımız hazırlık karşılaşmasında dahi bir araya gelememişti. İlk defa bir araya geldiler. Bu uyum sürecini iyi geçmeye çalışacağız. Oyuncularımı tebrik ediyoruz. İyi bir başlangıç yaptık. Oyun formatımızı, tekniklerimizi daha yukarı çekerek, daha iyi olacağımıza inanıyoruz. Taraftar da geçen seneye göre daha çok ilgiliydi. Kenetlenmiş gördük, tribünler doluydu” diye konuştu.




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