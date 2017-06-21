MHP görevden aldığı ilçeye yeni yönetim atadı

Yapılan atamayla Yahya Yılmaz’ın yerine il başkanlığı görevine Mustafa Akgün getirildi. Genel Merkez tarafından ataması yapılan Akgün yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulu üyelerim ile 48 yıldır siyasi arenada var olan Milliyetçi Hareket Partisini ilçemizde kısır çekişmelere mahal vermeden samimiyetle liderimize ve davamıza sadakatle hizmet etme niyet ve arzusundayız. İzleyeceğimiz yol haritasında asıl olan, Vatan, Bayrak, Milletten yana bir zafiyet oluştuğunda Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin söylediği gibi ‘devletin yanında yer alırız’ sözü sözümüz, yolu yolumuzdur" dedi.