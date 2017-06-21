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21 Haziran 2017 14:49

MHP görevden aldığı ilçeye yeni yönetim atadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla yönetimi fesih edilen, Giresun’un Espiye ilçe teşkilatına atama yapıldı.

MHP görevden aldığı ilçeye yeni yönetim atadı

21 Haziran 2017 14:49


Yapılan atamayla Yahya Yılmaz’ın yerine il başkanlığı görevine Mustafa Akgün getirildi. Genel Merkez tarafından ataması yapılan Akgün yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulu üyelerim ile 48 yıldır siyasi arenada var olan Milliyetçi Hareket Partisini ilçemizde kısır çekişmelere mahal vermeden samimiyetle liderimize ve davamıza sadakatle hizmet etme niyet ve arzusundayız. İzleyeceğimiz yol haritasında asıl olan, Vatan, Bayrak, Milletten yana bir zafiyet oluştuğunda Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin söylediği gibi ‘devletin yanında yer alırız’ sözü sözümüz, yolu yolumuzdur" dedi.




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