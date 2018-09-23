MHP'li Milletvekili Enginyurt: “Balıkçıların sorununu TBMM'ye getirmekle mükellefiz”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Giresun'un Piraziz ilçesine gelerek Su Ürünleri Kooperatifini ziyaret etti.

Ziyarette balıkçıların sorunları hakkında sunumlar yapan Kooperatif Başkanı Hamdi Arslan, balıkçılık camiasının sorunlarına çare bulunmasını istedi. Milletvekili Enginyurt ise sorunları bildiklerini ifade ederek, akaryakıta yapılan zamlar neticesinde 1,90 liradan mazot alan balıkçının bugün 5,70 liraya mazot aldığını kaydetti.

Balıkçıların sorunlarına ilişkin TBMM'ye kanun teklifi sunduğunu belirten Enginyurt, “Biz balıkçının bu talebini dikkate alarak aynı zamanda vatandaşın da ucuz balık temin edebilmesi için akaryakıttaki bu yüksek girdiyi aşağı çekmek adına KDV'nin sıfıra indirilmesiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi sunduk. Geçtiğimiz Perşembe günü kanun teklifimiz meclis başkanlığına iletildi. 1 Ekim'de Meclis açılacak ve bu kanun teklifinin Mecliste görüşülebilmesi için mücadele edeceğiz” dedi.

“Sinop'tan Artvin'e kadar Karadeniz'in en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi balıkçılık” diyen Enginyurt, “Artık balıkçılık yapanlar sadece sahil kenarında değil neredeyse şehrin tamamının nüfusu balıkçılıkla entegre oldu, öyleyse en önemli geçim kaynağı olan bu balıkçılığı desteklemek, sorunlarına sahip çıkmak ve o sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisinde dile getirmekle mükellefiz” ifadelerini kullandı.