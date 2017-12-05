AK Parti Giresun Millet Vekili Cemal Öztürk 6. Olağan Kongresi sonrasında AK Parti Espiye Teşkilatı’nı ziyaret ederek yeni seçilen başkan Ali Küçükaydın ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Milletvekili Cemal Öztürk, yeni yönetime yaptığı ziyarette Belediye Başkanı Mustafa Karadere’nin istifa edeceği yönündeki iddialara yönelik de açıklamalarda bulundu.

Öztürk son günlerde Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere hakkında çıkan asılsız söylentilerle ilgili olarak "Son dönemlerde ilginç ve enteresan olaylara şahit olmaktayız. Espiye Belediye Başkanımız Mustafa Karadere sosyal medyada başlatılan, ardından sokak enformasyonu olarak devam ettirilen, bazı yerel basının içine dahil edildiği bir yıpratma, bir itibarsızlaştırma organizasyonu ile karşı karşıyadır. Karadere’nin görevinden istifa ettirileceğine yönelik iddia ve iftiralar asla gerçeği yansıtmamaktadır. Siyasi ikbal peşinde olan kesimlerin organize ettiği bilinen bu yanlış enformasyon geçmiş dönemlerde olduğu gibi mağlup ve yenik düşmeye mahkumdur" dedi.