Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Giresun
  •  » Milletvekili Öztürk Espiye Belediye Başkanı Karadere Hakkında Çıkan Istifa Haberlerini Değerlendirdi
05 Aralık 2017 11:45

Milletvekili Öztürk Espiye Belediye Başkanı Karadere hakkında çıkan istifa haberlerini değerlendirdi

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere’nin istifa edeceği yönündeki iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Öztürk Espiye Belediye Başkanı Karadere hakkında çıkan istifa haberlerini değerlendirdi

05 Aralık 2017 11:45


AK Parti Giresun Millet Vekili Cemal Öztürk 6. Olağan Kongresi sonrasında AK Parti Espiye Teşkilatı’nı ziyaret ederek yeni seçilen başkan Ali Küçükaydın ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


Milletvekili Cemal Öztürk, yeni yönetime yaptığı ziyarette Belediye Başkanı Mustafa Karadere’nin istifa edeceği yönündeki iddialara yönelik de açıklamalarda bulundu.


Öztürk son günlerde Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere hakkında çıkan asılsız söylentilerle ilgili olarak "Son dönemlerde ilginç ve enteresan olaylara şahit olmaktayız. Espiye Belediye Başkanımız Mustafa Karadere sosyal medyada başlatılan, ardından sokak enformasyonu olarak devam ettirilen, bazı yerel basının içine dahil edildiği bir yıpratma, bir itibarsızlaştırma organizasyonu ile karşı karşıyadır. Karadere’nin görevinden istifa ettirileceğine yönelik iddia ve iftiralar asla gerçeği yansıtmamaktadır. Siyasi ikbal peşinde olan kesimlerin organize ettiği bilinen bu yanlış enformasyon geçmiş dönemlerde olduğu gibi mağlup ve yenik düşmeye mahkumdur" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
13
°
C
Kuvvetli Yağmurlu
  • Salı
    Kuvvetli Yağmurlu
    13°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    9°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç