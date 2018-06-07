Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Giresun
  •  » Milletvekili Öztürk, Iki Teröristin Etkisiz Hale Getirildiği Ilçedeki Askerleri Ziyaret Etti
07 Haziran 2018 13:51

Milletvekili Öztürk, iki teröristin etkisiz hale getirildiği ilçedeki askerleri ziyaret etti

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, kırsalda yürütülen operasyonlarda iki teröristin etkisiz hale getirildiği Güce ilçe Jandarma Karakolu’ndaki askerleri ziyaret etti.

Milletvekili Öztürk, iki teröristin etkisiz hale getirildiği ilçedeki askerleri ziyaret etti

07 Haziran 2018 13:51


İlçe kırsalında Bölücü Terör Örgütü mensuplarına yönelik arama ve tarama çalışmalarının sürdüğü operasyonlarda kahraman askerlerimizin yanında olduklarını ifade eden Milletvekili Sabri Öztürk, hiç bir gücün bu ülkeyi bölmeye ve parçalamaya gücü yetmeyeceğini söyledi.


Güce İlçe Jandarma Karakolundaki yetkililerden operasyonlar hakkında bilgi alan ve askerlerle bir araya gelen Milletvekili Öztürk “Ülkemizin her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanarak bizlere bırakılmıştır. Hiç bir güç bu şehit kanlarıyla sulanmış vatanımızı bölmeye parçalamaya gücü yetmeyecektir. Bu konuda hükümetimizin terörle mücadele politikası bellidir. Terörle hem ülke içerisinde hem de ülke sınırları dışında mücadelemiz sürmektedir. Sürdürülen operasyonlarda beli kırılan terör örgütünün Karadeniz’e sızma girişimi son çırpınışlarıdır. Kandil’den, hedef şaşırmaya yönelik bir strateji izlemeye çalışmaktadırlar. Ama ne Kandil’de ne de başka bir bölgede tek terörist kalmayacaktır artık kökleri kurutulmaya ramak kalmıştır. Ben bu mücadelede kahramanca mücadele ederek şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin yakınları yakınımız, emanetleri emanetimizdir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç