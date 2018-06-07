İlçe kırsalında Bölücü Terör Örgütü mensuplarına yönelik arama ve tarama çalışmalarının sürdüğü operasyonlarda kahraman askerlerimizin yanında olduklarını ifade eden Milletvekili Sabri Öztürk, hiç bir gücün bu ülkeyi bölmeye ve parçalamaya gücü yetmeyeceğini söyledi.

Güce İlçe Jandarma Karakolundaki yetkililerden operasyonlar hakkında bilgi alan ve askerlerle bir araya gelen Milletvekili Öztürk “Ülkemizin her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanarak bizlere bırakılmıştır. Hiç bir güç bu şehit kanlarıyla sulanmış vatanımızı bölmeye parçalamaya gücü yetmeyecektir. Bu konuda hükümetimizin terörle mücadele politikası bellidir. Terörle hem ülke içerisinde hem de ülke sınırları dışında mücadelemiz sürmektedir. Sürdürülen operasyonlarda beli kırılan terör örgütünün Karadeniz’e sızma girişimi son çırpınışlarıdır. Kandil’den, hedef şaşırmaya yönelik bir strateji izlemeye çalışmaktadırlar. Ama ne Kandil’de ne de başka bir bölgede tek terörist kalmayacaktır artık kökleri kurutulmaya ramak kalmıştır. Ben bu mücadelede kahramanca mücadele ederek şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin yakınları yakınımız, emanetleri emanetimizdir” dedi.