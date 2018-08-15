Milletvekili Öztürk’ten “Botanik Bahçeye, Fındık Durağı” önerisi

Milletvekili Öztürk yaptığı incelemenin ardından parkın fındık tanıtım ve sunumuyla ilgili cazibe merkezi haline getirilmesinin daha uygun olacağını ifade etti.

Öztürk yaptığı açıklamada “Bugün Gemilerçekeği Mahallesinde İl Özel İdare tarafından yapılan parkta incelemelerde bulunduk. Başlangıçta ’Botanik bahçesi’ olarak düşünülen yerin, tüm halkımızın kullanımına açık ve özellikle Giresun fındığı ile diğer yerel ürünlerimizin tanıtım, satış ve sergileme alanı olarak kullanılmasının çok daha uygun olacağını, buranın adının da mutlaka Fındık Durağı veya Fındık Pazarı gibi fındıkla ilgili olması gerektiğini ifade ettik. Ayrıca Giresun’a gelen herkesin aracıyla bir uğrak noktası olacağını, 24 saat açık, millet kıraathanesi, sosyal mekanlarıyla şehrimiz için yaşayan bir mekan, bir cazibe merkezi olacağını tahmin ediyoruz. Bu düşüncemizi paylaştığımız, istişare ettiğimiz Valimiz, Milletvekillerimiz, Tıcaret Odamız, Borsamız, Esnaf Odamız ve İl Genel Meclis üyelerimizle tüm ilgili arkadaşlarımıza yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum. Biz Giresun olarak birlikte düşünüp birlikte ürettiğimizde şehrimizin daha çok gelişeceğine eminiz” ifadelerini kullandı.