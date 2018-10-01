Müftü Oral: “ Derdiniz, derdimiz olsun' diyerek vatandaşımızı dinliyoruz”

Giresun'daki projelerden ve camiler hakkında bilgiler veren Oral, Giresun'da başlattıkları ‘Derdiniz, derdimiz olsun' projesi ile vatandaşları dinlediklerini kaydetti.

Yaklaşık 5 aydır Giresun Valiliği'nin katkılarıyla ‘derdiniz derdimiz olsun' projesini yürüttüklerini belirten Müftü Oral, “Mahallelerimizi böldük ve sorumlu arkadaşlar tayin ettik onların rehberliğinde mahallemizde hangi yetim kardeşimiz var, hangi engelli kardeşimiz var, hangi ihtiyaç sahibi kardeşimiz var onları nasıl karşılayabiliriz hangi makamlarla onların sorunlarına çözüm bulabiliriz diye çalışacağız. Tabi bunu sadece belli kardeşlerimiz için değil bütün kardeşlerimiz için gerçekleştireceğiz. Şu bir gerçek biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak namazda rehberlik ettik toplumumuza ama maalesef İslam'ın 5 şartından birisi olan zekat konusunda rehberlik edemedik. Bundan sonra toplumumuzda zekat görevini ifa edecek müslüman kardeşlerimize bu sorumluluklarını hatırlatacak ve bu zekat görevlerini yerine getirecekleri alanları göstererek işaret etmek noktasında öncülük ve rehberlik yapacağız” dedi.

Peygamber döneminde bir örnek vererek sözlerine devam eden Müftü Muhittin Oral, “Resulullah efendimiz zamanında aslında camiler şöyle olmuş bin nüfusa bir cami yapılmış. Ülkemizin içinden geçtiği bir süreç var köyden şehre göç. İnsanımızın çoğu köylerde yaşıyordu şimdi şehirlere göçüyoruz dolayısıyla biz camilerimizi genelde köyde yapmışız. Giresun genelinde şu anda yaklaşık bin 500 camimiz var. Bu camilerimizde bin 250 imam-hatip 150 müezzin kayyım ile hizmet ediyoruz. Tabi bir miktar boş camilerimizde var onlara da İŞKUR kanalıyla İmam Hatip Lisesi Mezunu görevlileriyle bu ihtiyacı da gidermeye çalışıyoruz. Özellikle yayla sezonunda yayla camilerimiz olmak üzere bu tür istihdamlarımız oluyor” şeklinde konuştu.

Giresun'un en büyük camii inşaatı devam ediyor

Giresun Üniversitesi Güre yerleşkesinde inşaatı devam eden üniversite cami hakkında da bilgiler veren Oral, “Merkezde şu anda bir üniversite camimiz var merkezi ödenekten masrafları karşılanıp yapılan yaklaşık 7 milyon liranın üzerinde bir harcama yapıldı yaklaşık bir milyonluk bir ihtiyacımız var ve yakında da bir ödenek bekliyoruz. Bu şekilde de Giresun'umuzun cemaat kapsamında en büyük camisi olacak. Bu camimiz hem öğrencilerimize, hem de sivil vatandaşlarımıza hitap edecek. Merkezimizde de Mal Pazarı mevkiinde de Müftüoğlu Camimiz vardı orayı da hem bina kalitesi olarak hem de cemaat ihtiyacı olarak yıktık yerine ise inşallah yaklaşık 2 bin cemaatlik bir cami projesi tamamlandı. İnşaatı işleri de başlayacak” ifadelerini kullandı.