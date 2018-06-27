Muhammed resmen Giresunspor’da

Altyapısından yetiştiği Rapid Wien’den Wacker Innsb’e transfer olan ve orada sergilediği performansla Bundesliga takımlarından Nürnberg’e giden orta saha oyuncusunun ardından Gaziantepspor’a transfer oldu. Geride kalan sezonun devre arasında Elazığspor ile anlaşan 27 yaşındaki futbolcu bugün kendisini Giresunsporlu yapan bir yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Başkan Mustafa Bozbağ transfere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Muhammed bir süredir gündemimizde olan bir futbolcuydu. Kendisi bundan sonra Giresunsporumuz’a hizmet edecek. Anlaşmamız her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Muhammed İldiz ile gücümüze güç kattık, kendisinin Giresunspor’da başarılı olacağına inanıyoruz” dedi.