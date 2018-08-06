Muhtardan örnek bahçe

Merkez Aksu Mahallesi Muhtarı Adem Önal, muhtarlık binası yakınındaki arazide mahallelileri tarıma teşvik etmek amacıyla çilek, enginar, dut, karpuz, kavun, üzüm, ahududu onlarca çeşit sebze ve meyve yetiştiriyor. Aynı zamanda fide ve fidan üretimi de yapan Muhtar Önal bunları mahalle halkına da ücretsiz olarak dağıtıyor. Muhtarlık bünyesinde bulunan gönüllü Tarım Danışmanı tarafından ise mahalle halkı organik tarıma karşı bilgilendiriliyor.

Aksu Mahalle Muhtarı Önal yaptığı açıklamada “Mahallemizde bir vatandaşın gönüllü olarak kullanımımıza izin verdiği 500 metrekare bir alanda uygulamalı organik tarım bahçesi kurduk. Burada mevsimine göre birçok meyve ve sebze yetiştiriyoruz. Burada bir çok tropikal ürünlerinde yer aldığı sebze ve meyveleri yetiştirmeyi başardık. Bu gibi çalışmalarımız vatandaşlara örnek oluyor. Mahallemizde bir çok kişi yer fıstığı, enginar gibi ürünlerin nasıl yetiştiğini dahi burada gördü. Tarım Danışmanımız tarafından isteyen vatandaşlarımıza da yardımcı olunmaktadır. Burada yetiştirdiğimiz fidan ve fideler de isteyene ücretsiz dağıtılmaktadır. Maksadımız burada üretimi teşvik etmek ve organik tarım hakkında mahalle halkımızı bilgilendirmektir” dedi.

Mahallede Ziraat Danışmanlığı yapan Emekli Ziraat Teknisyeni Alim Karabıçak ise muhtarın örnek bahçesi sayesinde mahallede bir çok kişinin tarımsal üretime yöneldiğini söyledi.