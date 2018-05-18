Mustafa Bozbağ: “Sen markette futbolcuyu tokatlarsan gider”

Lig’in sona ermesinin ardından Akın Çorap Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, bugün düzenlediği basın toplantısı ile değerlendirmelerde bulundu.

Lige şampiyonluk parolası ile başladıklarını ve ligin ilk yarısı bunu hissettirdikleri fakat ikinci yarısında ise kötü bir gidişat sarf ettiklerini kaydeden Bozbağ, yönetimsel olarak ise başarılı olduklarını söyledi. Ayakta kalma mücadelesi veren bir takımdan şampiyonluğa oynayan bir takım yaptıklarını belirten Bozbağ, “Sezon içinde ilk devre bunu yaptığımızı düşünüyorum ama ikinci yarıdaki performansımız bütün Türkiye’yi şaşırttı. Bunu sportif açıdan söylüyorum. Diğer yönetimsel açıdan hiçbir zafiyete uğratmadan sezonu tamamladık. İkinci yarı performansında dostun düşmanın ne demek olduğunu, kötü günlerin sana neler yaşatacağını gördüm. Bugün Giresunspor’un herkese örnek bir durumu var. Ben eleştirilere kızmıyorum ben hakaretlere kızıyorum. Bizim tek derdimiz bu memleketin takımına hizmet etmekti. Evet, şampiyonluk dedim seneye başlarken, ben bununla bile suçlanabilen bir başkan oldum” dedi.

“Markette futbolcuyu tokatlarsan gider”

Büyük umutlarla Fransa 1. Liginden aldıkları santrfor Dale’nin gidişiyle ilgilide konuşan Bozbağ, “Son maçta Dale kulağını tıkadı. Sen markette futbolcuyu tokatlarsan ben bu oyuncuyu nasıl takımda tutacağım. Kiralıklar döndü, yabancılarla göndereceklerimiz olabilir. Gençlerimize mutlaka bizle beraber transfer dönemi açıldığında teklifler olacaktır. Ufak ufak yoklamalar başladı. Biz Giresunlu çocuklara elimizden geldiğince şans vermeye çalışıyoruz. Ama buda bazen farklı yorumlanıyor” ifadelerini kullandı.

“Aykut Demir’in saçıyla, sakalıyla uğraştılar”

Şampiyonluk için çalıştıklarını kaydeden Bozbağ transferler konusunda da eleştirildiklerini dile getirerek şunları söyledi;

“Aykut Demir’i aldım. A milli takım sporcusu, saçıyla, sakalıyla iki ay uğraştılar. Ligin 7. haftası lig liderliğine gidiyoruz, hocamıza ’istifa’ diye bağırıyorlar. Her şeyi yaptılar ama büyük Giresunspor’un gerçek taraftarlarına ‘yönetim istifa’ diye bağırtamadılar. Eminönü’nde kuyumcuda çalışan çocuğa 400 milyar sözleşme imzalatan şerefsizlere laf söyledim ben. Ben başka kimseye laf söylemedim. 6 senede 60 trilyonun üzerinde para ödedi şerefiyle namusuyla ama kimse bu nasıl ödendi diye sormuyor. Biz bu kulübü buralara kolay getirmedik. Bu ödüller boşuna verilmiyor. UEFA lisansı boşa verilmiyor. İnanılmaz derecede olumlu ambianslar alıyoruz. Giresunspor’a yaptığım hizmetler nedeniyle onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Giresunspor markası değer kazanmaya devam edecek bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

“Milli Savunma Bakanı Canikli’ye teşekkür”

“41 senedir kimsenin başaramadığını başarmak istedik ama olmadı” diyen Bozbağ, “Vazgeçecek miyiz asla. Herkes yüreğinin ekmeğini yer. Bizi sevenlerden Allah razı olsun. Dualarını bizden esirgemeyenlerden Allah razı olsun. Başta Milli Savunma Bakanımız her dönem Giresunspor’a destek verdi. Biz bir yerlere gelen insanlarımızla ne olur gurur duyalım. Kimse kimseyi boşa bir göreve getirmiyor. Buralara gelmek kolay değil. Tekrar kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Giresunspor’a en büyük vurgunu dolar yaptı”

Yeni dönem için transfer taktiklerinin aynı olacağını kaydeden Bozbağ, “Aynı transfer taktiği devam edecek. Bütçesi neyse bütçeyi aşmadan ödeyebileceği borçlanma süresinde devam edecek. Giresunspor’a en büyük vurgun kur farkından olmuştur. Biz yabancılarla yaptığımız zaman dolay neydi şimdi ney. Giresunspor’a oyuncuyu getiren yeteneği gönderen karakteridir. Bu memleket sevinmeyi çok fazla hak ediyor. Bu takımı Süper Lig’de görmek için çalışıyoruz. İnşallah Rabbim dualarımızı kabul eder. Diyadin Giresun’a geliyor. Kalacak, gidecek, alınacak oyuncularla ilgili ufak ufak başlıyoruz. 1 Haziran’dan önce anlaşması olan oyuncuyla görüşmek etik değil, bunun kulüpler birliğinde de kararını aldık. Futbolcuya 13 maç başı borcumuz var. Önümüzdeki hafta içerisinde yazacağız çeklerimizi ve oyuncularımızla helalleşeceğiz. Geçen sene 20 milyon bütçe belirlemiştik ama 16,5 milyon bütçe kullanmıştık. Bu senede 14, 15, 16 milyonluk bir bütçeyle lige girmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni yapılan stadyumun lige hazır hale gelmesinin 1 yılı bulacağını belirten Bozbağ, stadın altındaki dükkânların Giresunspor’a verilmesi hemen hemen kesin gibi olduğunu sözlerine ekledi.