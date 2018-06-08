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08 Haziran 2018 16:55

Ne vekille tokalaşmaktan vazgeçti, ne de kağıt oyunundan

Giresun’da seçim turuna çıkan AK Parti Giresun Milletvekili ve adayı Cemal Öztürk ile bir vatandaşın tokalaşma anında yaşananlar tebessüm ettirdi.

Ne vekille tokalaşmaktan vazgeçti, ne de kağıt oyunundan

08 Haziran 2018 16:55


27. dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adaylar Giresun’da seçim gezilerini sürdürüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Giresun Milletvekili ve milletvekili adayı Cemal Öztürk, Çanakçı ilçesinde gezilerine devam etti. Vatandaşlarla tokalaşan ve sohbet eden Öztürk, kıraathanede oyun oynayan vatandaşların bulunduğu masaya geldiğinde ise bir vatandaşla tokalaşması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.


Bir elinde oyun kağıtları olan vatandaş diğer eliyle de tokalaşmak isteyen vekilin elini sıkınca ortaya ilginç görüntü çıktı. Bu görüntü ise sosyal medya da ilgi odağı oldu.




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