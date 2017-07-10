Niran Ünsal, Kemençe ve Horon Günleri’nde Giresunluları coşturdu

Kemençe ve Horon Günleri sona erdi. Final gecesinde Niran Ünsal izleyenleri coşturdu.

3 gün süren Kemençe ve Horon Günleri Festivali’nde mahalli sanatçılar sahne alırken final gecesine damgasını vuran Niran Ünsal, İbrahim Can ve Onay Şahin seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarıyla vatandaşlara unutamayacakları bir gece yaşattılar.

Görele Belediyesi tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen ‘Kemençe ve Horon Günleri’nin kapanış konuşmasını Belediye Başkanı Tolga Erener yaptı. 3 yıldır kemençe ve horona susadıklarını belirten Erener, "3 yıldan beri kemençeye ve horona susamışız bu belli oldu. 3 gün süren festivalimize çok değerli sanatçıların zengin kadrolarıyla birlikte sizlere hizmet vermeye çalıştık umarım memnun olmuşsunuzdur. İnşallah seneye de aynı etkinliklerimiz devam edecek. Sizlerle beraber bir arada bulunmaktan son derece mutlu oldum. Az sonra finali Niran Ünsal’la yapacağız. Ben festivalimizde sahne alan başta Katip Şadi ağabeyime, İbrahim Can’a, kemençe sanatçısı Naci Keskin’e, Sait Uçar’a, Onay Şahin’e ve ismini sayamadığım bütün sanatçı kardeşlerime bizleri kırmadığı ve şereflendirdikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Festivalimizin birinci günü kemençe ve horan günleri festivalinde görev alan başlarken bizi kemençe kültür evinden alıp Cumhuriyet Meydanı’na kadar kemençesi eşliğinde getiren Katip Şadi’ye Allah yolunu açık etsin ömrünü uzun etsin diyorum" dedi.

Festival havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.