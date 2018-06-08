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08 Haziran 2018 13:20

Öğrenciler karne sevincini yaşadı

2017-2018 eğitim öğretim dönemi bugün sona erdi.

Öğrenciler karne sevincini yaşadı

08 Haziran 2018 13:20

Zorlu derslerde geçen öğrenciler karnelerini almak için aileleri ile beraber okullara akın etti. Türkiye’de bugün okul öncesinde 1 milyon 466 bin 409, ilköğretimde 10 milyon 657 bin 534, orta öğretimde 5 milyon 849 bin 970 olmak üzere toplam 17 milyon 973 bin 913 öğrenci karnesine kavuştu.


Giresun’da ise karne töreni Gedikkaya İlköğretim Okulunda gerçekleştirildi. Törene Vali Harun Sarıfakıoğulları ve beraberindeki heyet katıldı. Vali Sarıfakıoğulları tek tek sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini verdi.


Giresun’da 70 bin öğrenci karne sevinci yaşadığını belirten Vali Sarıfakıoğulları, “Eğitim öğretim yılı içinde ilimizde 378 okulumuz da 5 bin 636 öğretmenimiz görev aldı. Öğrencilerimizin karne sevincine ortak olduk. İnşallah iyi bir yaz sezonu geçirerek 17 Eylül’de başlayacak olan 2018-2019 Eğitim Öğretim yılına daha zinde bir şekilde girerler” dedi.




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