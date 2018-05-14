Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

sınıf öğrencilerine yönelik uygulamalı Trafik Eğitimi verildi.

Espiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Trafik Denetleme Büro Amirliğince ilçe genelinde bulunan 8 adet okulda 2, 7 ve 9. sınıfta öğrenim görmekte olan 720 öğrenciye trafik kuralları ile alakalı eğitici seminer verildi.

Espiye Kaymakamlığı bahçesine Giresun Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce trafik parkuru kurularak Anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerine yönelik uygulamalı Trafik Eğitimi verilirken, ilçe genelinde ticari taşımacılık faaliyetini sürdürmekte olan 5 adet araç sürücüsüne, trafikte örnek tutum ve davranışları nedeniyle Espiye Kaymakamı Yusuf Akın ve ilçe Emniyet Müdürü A. Osman Hal tarafından plaket verilerek ödüllendirildi.