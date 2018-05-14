Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 15:13

Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

Giresun Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce Espiye Kaymakamlığı bahçesine trafik parkuru kurularak, Anaokulu ve 1.

Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

14 Mayıs 2018 15:13

sınıf öğrencilerine yönelik uygulamalı Trafik Eğitimi verildi.


Espiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Trafik Denetleme Büro Amirliğince ilçe genelinde bulunan 8 adet okulda 2, 7 ve 9. sınıfta öğrenim görmekte olan 720 öğrenciye trafik kuralları ile alakalı eğitici seminer verildi.


Espiye Kaymakamlığı bahçesine Giresun Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce trafik parkuru kurularak Anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerine yönelik uygulamalı Trafik Eğitimi verilirken, ilçe genelinde ticari taşımacılık faaliyetini sürdürmekte olan 5 adet araç sürücüsüne, trafikte örnek tutum ve davranışları nedeniyle Espiye Kaymakamı Yusuf Akın ve ilçe Emniyet Müdürü A. Osman Hal tarafından plaket verilerek ödüllendirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
21
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç