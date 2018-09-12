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Okul kıyafetlerinde üretime yüzde 70, velilere yüzde 20 zam

Karadeniz Bölgesi`nde toptan okul kıyafetleri sektöründe yer alan bir firmanın sahibi İbrahim Erhan, üretim maliyetlerine yüzde 70 zam gelirken velilere bu zam oranının ancak yüzde 20’sinin yansıtılacağını söyledi.

Karadeniz Bölgesi`nde toptan okul kıyafetleri sektöründe yer alan bir firmanın sahibi İbrahim Erhan, üretim maliyetlerine yüzde 70 zam gelirken velilere bu zam oranının ancak yüzde 20'sinin yansıtılacağını söyledi.


İlk ve orta dereceli okulların açılmasına birkaç gün kala okul kıyafetleri üretimi yoğunluk kazanan firma yetkilisi İbrahim Erhan, geçen yıla oranla fiyatların biraz zamlanacağını söyledi. Firma yetkilisi İbrahim Erhan “Üretim maliyetlerine neredeyse yüzde yüz zam geldi ancak bu zammı mümkün olduğunca okul kıyafetlerine yansıtmamaya çalışıyoruz. Geçen yıl ipliğin kilosunu 21 TL'ye alırken bu yıl 42 TL oldu. Kumaşın kilosunu 26 TL'ye alırken şimdi 47 TL'ye yükseldi. Dolayısıyla ipliğe ve kumaşa ise yüzde 70 bir zam gelmiş oldu. Ancak biz bu zam oranını ancak yüzde 20'sini okul kıyafetlerine yansıtacağız. Bu zamlı tarifeye göre lise öğrencisi 150 TL, Ortaokul öğrencisi 110 TL ve ilkokul öğrencisi ise 100 TL'ye kıyafet alabileceklerdir. Daha önceki yıllarda tek tip ve daha resmi okul kıyafetleri üretirken, 2011 yılından sonra daha çok spor, swit, tişört, keten gibi serbest kıyafet uygulaması yapılmaktadır. Bizlerde üretimlerimizi her okulun kendine özgü renk kombinesi üzerinden rahat kıyafetler doğrultuda yapmaktayız” dedi.

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