Ordu-Giresun Havaalanı'nda yaşanan iptaller cazibeyi düşürüyor

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Ordu-Giresun Havaalanı'nda yaşanan iptallerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çakırmelikoğlu, Ordu-Giresun Havaalanı'nın bölgenin gelişimi adına bir mihenk taşı olduğunu belirterek, “Yaklaşık 300 milyon TL'ye mal olan havaalanımız Giresun ve Ordu'nun, dolayısıyla bölgenin geleceği ve gelişimi için mihenk taşı niteliğindedir. İllerimizin kalkınması ve gelişmesi için dünyanın her yerinden saatler içerisinde ulaşılabilir kentler durumundayız. Özelikle turizm sektörü havaalanı faaliyete geçtikten sonra müthiş bir ivme kazanmış ve bölgede istihdam ve iş kapısı olmuştur. Bu kadar önemli bir projeyi ilimize kazandıranlara başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere müteşekkiriz” dedi.

Trabzon ve Samsun Havaalanlarında mevsimsel şartlardan kaynaklı iptal edilen sefer sayısının Ordu-Giresun Havaalanı ile kıyaslandığında çok daha düşük olduğunu vurgulayan Çakırmelikolu, “Samsun ve Trabzon'da aynı bölge, aynı iklim yapısına sahip olmasına rağmen bizdeki iptaller ortalamanın çok üstündedir. Devletimizin yapmış olduğu bu güzide yatırımın başka sebeplerden kaynaklı ihmal edilmemesi gerekmektedir. İptal edilen seferler büyük külfete sebebiyet vermekte ve havaalanı cazibesini olumsuz etkilemekle birlikte yolcularımıza ve havayolu şirketlerine olumsuz yansımaktadır. Yapılan çalışmalar neticesinde özellikle teknik çözüm bekleyen sorunları tespit etmeye çalıştık. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları işletmesinin alması gereken önlemlere ilişkin talep ve önerilerimizdir” şeklinde konuştu.

“En fazla Ocak ve Mayıs ayları arasında iptaller yaşanıyor”

Yaşanan iptallere ilişkin verileri de açıklayan Çakırmelikoğlu, “Ordu-Giresun Havalimanı'nda yıl genelinde yaklaşık yüzde 4 ile yüzde 5 sefer iptali yaşanmakta, bu oran özellikle Ocak ile Mayıs tarih aralığında yüzde 20 üzerine çıkmaktadır. 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde 300'den fazla geliş gidiş sefer iptali olmuş olup, bu iptallerden dolaylı dolaysız 50 bin kadar yolcu olumsuz etkilenmiştir. İptal edilen seferler, kalkış yapmasına karşın iniş yapamadığı için başka meydanlara yönlendirilen seferlerden dolayı çok büyük yakıt ve ikram, taşıma, konaklama gibi maddi kayıplar oluşmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Ordu-Giresun için yapılan hava durumu raporları sağlıklı değil”

“Havaalanı için mevcut durum dışında 12 saat için tahmin içeren meteorolojik tahminin Trabzon meydan tarafından yapılması ve bu tahminlerin sağlıklı olmamasından dolayı operasyonun devamı için yanlış yönlendirmelere sebebiyet verebilmektedir” diyen Çakırmelikoğlu, şöyle devam etti:

“Mevcut durumun ve ileriye dönük tahminin meydanımızca yapılmasının sağlanması, hava tahmini için Samsun ve Trabzon bölgesinde kullanılan meteorolojik radarın kapsamının Ordu-Giresun Havalimanı için yeterli olmamasından dolayı meydanımız için uygun bir yere 30 kilometre yarıçaplı bir X-BAND radar ihtiyacı bulunmaktadır. Devletimizin yetkili organlarının bu sorunları dikkate alacaklarına ve çözüm üreteceklerine inanıyorum. Bu durumun çözüme kavuşturulması havaalanının geleceği ve bölgenin kalkınması için büyük bir önem arz etmektedir.”