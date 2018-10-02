Organize Sanayi Bölgesi yoluna bakım yapıldı

Yapılan çalışmalarla ilgili verilen bilgide; “Organize Sanayi Bölgesinin bazı yollarında sıkıntılar vardı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olarak Organize Sanayi bölgesinin bazı bölümlerinde malzemeli bakım onarım yaptık. Özellikle bozuk olan yerleri malzemeli bakım kapsamında ekiplerimiz ile birlikte çalışma başlatarak yolu eski haline getirdik zaman zaman buna benzer çalışmaları ihtiyaç duyulması halinde yapacağız“ denildi.

Organize sanayi bölgesinde bulunan işverenler ise yapılan çalışmalardan dolayı İl Özele İdaresi Genel Sekreterliğine ve personeline teşekkür ettiler.