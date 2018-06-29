Otomobilin çarptığı servis aracı takla attı: 8 yaralı

Kaza, Giresun Sanayi Sitesi viyadük altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K. yönetimindeki 34 KG 3435 plakalı otomobilin önünde seyreden M.G. idaresindeki 28 M 0535 plakalı araca arkadan çarptı. Çapmanın etkisiyle takla atan minibüs viyadük altında yan yattı. Kaza sonrası her iki araçta bulunan sürücüler ve yolculardan oluşan 8 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri ile değişik hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazada yaralan 8 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.