Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 21:31

Otomobilin çarptığı servis aracı takla attı: 8 yaralı

GİRESUN (İHA) – Giresun’da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Otomobilin çarptığı servis aracı takla attı: 8 yaralı

29 Haziran 2018 21:31


Kaza, Giresun Sanayi Sitesi viyadük altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K. yönetimindeki 34 KG 3435 plakalı otomobilin önünde seyreden M.G. idaresindeki 28 M 0535 plakalı araca arkadan çarptı. Çapmanın etkisiyle takla atan minibüs viyadük altında yan yattı. Kaza sonrası her iki araçta bulunan sürücüler ve yolculardan oluşan 8 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri ile değişik hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazada yaralan 8 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç