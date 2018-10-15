Öztürk'ten TMO ve İmar Barışı açıklaması

İmar barışından faydalanmak isteyenlerin süre bitmeden başvurularını tamamlaması gerektiğinin önem arz ettiğini söyleyen Öztürk, ''Türkiye'de imar ruhsatları konusunda çok büyük yara vardı. Özellikle de yaylalarda. Bu sorun sadece Giresun'da değil, Karadeniz Bölgesi yaylalarında yıllardır devam ediyordu. 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış imarsız yapılar; köyde, şehirde, yaylada her nerde olursa olsun hazineye ait araziler üzerine ya da kendi şahsi arazisi üzerine yapılıp ama ruhsatı alınmamış binalara ilişkin TBMM'de kanun çıkarıldı. 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan yapılar bu konuyla ilgili kanun kapsamına girmemektedir. İmar Barışı başvuru süresi 31 Ekim 2018 Çarşamba günü sona erecektir. İmar barışından faydalanmak isteyen hemşerilerimizin en kısa sürede başvurularını tamamlamaları önem arz etmektedir" dedi.

Üreticinin elindeki fındık bitmeden TMO'nun fındık satmayacağını da ifade eden Milletvekili Öztürk “Fındık Türkiye'nin en önemli tarım ürünü. Sadece Giresun'u ilgilendirmiyor. Sadece fındık üreticisini de ilgilendirmiyor. 2014-2015 sezonunda 2 milyar 828 milyon dolarlık gelirle Türkiye'nin ihracat kaleminde en yüksek geliri elde ettiği bir ürün. Bu sebeple topyekûn 81 milyon Türkiye insanını ilgilendiriyor. Böylesi bir ürüne Türkiye'nin daha farklı bakması gerektiğini söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Fındık bahçelerimize sahip çıkalım. Verimliliği arttıralım. Devletimiz, Giresun ilinde fındık ürünü için son 8 yılda toplam 1,4 milyar TL alan bazlı destek verdi. Gübre, sigorta parası veriyor. Toprak Mahsulleri Ofisi depolarında ki 78 bin ton fındığın maliyeti yaklaşık bir milyar 200 milyon TL. fındığı piyasaya vermiyor. Fındık üreticimizi korumak için TMO depolarındaki fındığı, üreticimizin elindeki bitmeden satmayacak. Bütün bu dolaylı destekleri düşündüğümüzde hükümetimiz fındık üreticimizin yanında‘' diye konuştu.