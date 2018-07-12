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12 Temmuz 2018 15:02

Piraziz’de boğulan 3 çocuk son yolculuklarına uğurlandı

Giresun’un Piraziz ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulan 2 kardeş ve kuzenleri son yolculuğuna uğurlandı.

Piraziz’de boğulan 3 çocuk son yolculuklarına uğurlandı

12 Temmuz 2018 15:02


Giresun’un Piraziz ilçesinde dün serinlemek için denize giren Furkan (7) ve kardeşi Gürkan Memiş (6) ile kuzenleri Melih Memiş (7) bir süre sonra gözden kayboldu. Olayı gören vatandaşlar çocukları kurtarmak için harekete geçti. Melih Memiş vatandaşların çabasıyla sudan çıkartılarak hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmasının ardından Furkan ve Gürkan Memiş kardeşlerin cansız bedeni de denizden çıkartıldı. Tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Melih Memiş de yaşam mücadelesini kaybetti. İki kardeş ve kuzenleri için ilçedeki Yenimahalle’de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında Furkan ve Gürkan Memiş kardeşlerin babası Serkan Memiş ile Melih Memiş’in babası Ali Memiş’in ayakta güçlükle durduğu gözlendi. Küçük çocuklar, Yenimahalle Halis Bey Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çayır köyünde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.




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