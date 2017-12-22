Ele geçirilen malzemeler arasında zırh delici patlayıcı, C4 diye tabir edilen bomba ile çok sayıda silah ve mühimmat dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta Yağlıdere ilçesi Üçtepeler Beldesi Günlük Yaylası kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensubu ‘Agit Van’ kod adlı terörist yol temizleme ve açma çalışması yapan iş makinasının önüne çıkarak köylülere teslim olmuştu. Köylülerin sorduğu sorulara cevap veren PKK’lı ismini Ziya Mehmet Yıldırım olduğunu söyleyen teröristin gerçek isminin Hasan Demir olduğu jandarmadaki sorgusunda ortaya çıktı.

Teslim olduktan sonra askere önemli bilgiler veren PKK’lı Hasan Demir, bölgede olası saldırılarda veya eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan C4 ve zırh delici patlayıcıların bulunduğu sığınağın yerini gösterdi.

Askerin yaptığı arama tarama faaliyeti sonrası buluna sığınak ile mühimmat deposunda çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirildi.

“Örgüt kaçacak yer arıyor”

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyesi Hasan Demir’de kendisi gibi daha önce teslim olan Mustafa Tolucan’ın ifadelerini doğrulayarak örgütten kaçmak isteyenlerin olduğunu söylediği ifadesine yansıdı. Askere karşı kışkırtılan PKK’lılara, “Teslim olursanız sizi öldürürler” söylemleri ile kaçmaların önüne geçmeye çalıştıklarını ifade etti.

“Halktan destek yok”

Jandarmada ifadesi devam eden Demir’in ilk ifadesinde örgütün Erzincan sorumluluk bölgesinde görev yaptıkları sırada Giresun’a gönderildiklerini ve bölgeye geldiklerinden bu yana halktan destek göremediklerini, askerin ve özel harekat polislerinin bölgede sıklıkla operasyonda olduğu için rahat hareket edemediklerini söylediği öğrenildi.

“Operasyon genişletildi”

Kırsal alanda çetin kış şartlarını gözetmeksizin operasyonların PKK’lı Demir’in verdiği ifadeler doğrultusunda devam ettiği ve Yağlıdere ile Dereli bölgesinde 2 kişi kaldıkları belirtilen teröristlerin yakalanması için operasyona ara verilmeden devam edileceği gelen bilgiler arasında. Öte yandan 2 kişi kalan PKK’lılardan birinin bölgede hakimiyet kurmak isteyen ve örgüt içinde kilit bir noktada bulunduğu bilinen ‘Rojhat Ankara’ kod adlı Rahman Sümer olduğu öğrenildi.