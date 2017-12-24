Polis eşlerinden eğitim dayanışması

Görele Emniyet Müdürlüğü ‘nün öncülüğünde polis eşlerinin katkılarıyla, Üniversite’de öğrenim gören teşkilat mensuplarının çocuklarına burs ve eğitim yardımı sağlamak amacıyla çay partisi düzenlendi.

İlçede bir otelde düzenlenen çay partisine, Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’ın eşi Nuray Aktaş, Giresun İl Jandarma Komutanı B. Murat Yakın’ın eşi Julide Yakın, Jandarma Bölge Komutan Yardımcısı, jandarma Albay Fuat Alanur’un eşi Derya Alanur, Görele İlçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş’in eşi Hatice Ermiş, Eynesil Kaymakamı Yılmaz Kurt’un eşi Hacer Kurt, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener’in eşi Fatmagül Erener, polisler ve polis eşleriyle diğer davetliler katıldı.

Oldukça eğlenceli geçen yemekli çay partisinde Görele sahnelerinin aranılan ismi Piyanist Muhammet Ersan, birbirinden güzel şarkılarla polis eşlerine unutulmaz bir gün yaşattı. İstek şarkılara da yer veren Ersan, günümüzün en güzel şarkılarını seslendirdi.

Üniversite’de öğrenim gören teşkilat mensuplarının çocuklarının yararına düzenlenen çayda konuşan Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’ın eşi ve aynı zamanda Giresun Polis Eşleri Derneği Başkanı Nuray Aktaş, “Burs ve eğitim yardımı sağlamak amacıyla çay partisi düzenlendi. Eğitim gören çocuklarımıza bir nebze olsun katkıda bulunmak hepimiz için onur ve gurur vericidir. Hayırlı bir amaç için buradayız vesile olabiliyorsak ne mutlu etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmayarak destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra da yapacağımız etkinliklerde desteklerinizi bekliyoruz “ dedi.