İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisten "Okul öncesi huzur" uygulaması

Giresun’da "Okul öncesi Huzur" uygulaması gerçekleştirilirdi.

Giresun'da "Okul öncesi Huzur" uygulaması gerçekleştirilirdi.


2018-2019 Eğitim ve öğretim yılının başlamasına 6 gün kala Giresun'da 380 polisin katılımıyla “Okul öncesi huzur” uygulaması gerçekleştirildi.


Asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin önlenmesi amacıyla yurt genelinde, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerde gerçekleşen uygulamada Giresun genelinde 3 bin 500 kişinin GBT'sine bakılarak umuma açık 315 iş yeri denetlendi.


16:00-19:00 saatleri arasında okul ve üniversite çevrelerinde, 21:00-23:00 saatleri arasında ise 21:00 umuma açık yerlerde yapılan uygulamada 300 araç kontrol edilirken, 7 bin lira idari para cezası kesildi, araması olan 3 şahıs ise yakalandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.