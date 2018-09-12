Pompalı tüfekle kocasını vurdu

Giresun'un Çanakçı ilçesinde bir kadın pompalı tüfekle kocasını öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kahraman köyünde S.K. isimli kadının elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu kocası Muhammet K'yi başından vurarak ölümüne neden oldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre Muhammet K. elinde tüfekle oynayan eşi S.K'ye “Oynama bir kaza yapacaksın” dediği sırada tüfeğin ateş alması sonucu vurulduğu ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.