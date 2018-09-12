İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pompalı tüfekle kocasını vurdu

Giresun’un Çanakçı ilçesinde bir kadın pompalı tüfekle kocasını öldürdü.

Giresun'un Çanakçı ilçesinde bir kadın pompalı tüfekle kocasını öldürdü.


Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kahraman köyünde S.K. isimli kadının elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu kocası Muhammet K'yi başından vurarak ölümüne neden oldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre Muhammet K. elinde tüfekle oynayan eşi S.K'ye “Oynama bir kaza yapacaksın” dediği sırada tüfeğin ateş alması sonucu vurulduğu ileri sürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.