Rabia Naz'ın 4 yıl önce yazdığı babasına yazdığı mektup yürekleri burktu

Giresun'un Eynesil ilçesinde kızı Rabia Naz Vatan'ın cinayete kurban gittiğini iddia eden ve geçtiğimiz haftalarda bu duruma dikkat çekmek için miting düzenleyen baba Şaban Vatan, son olarak kızının 4 yıl önce bir seyahatinde kızının kendisine yazdığı mektubu sosyal medya hesabında paylaştı.

Kızının ölümüyle ilgili soruşturmanın peşinin bırakmayan baba Şaban Vatan, kendi imkanlarıyla yaptığı araştırmalar sonucunda elde ettiği şüpheli ve çelişkili ifadeleri sosyal medya hesabından geçtiğimiz hafta paylaşmıştı.

Yaptığı paylaşımda kızına çarpan aracın ve sürücünün bir oto yıkamacıda temizlendiğini iddia eden baba, oto yıkamacısının ilk zamanlarda gizlediği araç ve sürücünün daha sonra kimler olduğunu söylediğini ifade etmişti. Baba Şaban Vatan son olarak ise kızının kendisine yazdığı mektuba yer verdi. Paylaşımında “Siz evlat acısı nedir bilir misiniz? diye soran acılı Baba “Kızım 4 yıl önce yazmıştı. Ben bu mektubu hiç yanımdan ayırmamıştım, demek ki o gün yazılan mektup bugünler içinmiş” ifadelerini kullandı.

Rabia Naz Vatan babasına 4 yıl önce yazdığı mektubunda "Baba, mektubu sana hem teşekkür hem de ne kadar çok sevdiğini bilmen için yazıyorum. Ben seni hep sevdim ve seveceğim bunu bil. Bana yapboz, boya kalem ne olursa alabilirsin ama bana senin babam olman yeter. Seninle aynı yastığa başımı koyabilirim, bazen anne ve babası olmayan çocukları çok düşünüyorum da üzüldüklerinde kimin kollarına başını koyuyorlar acaba?” sözlerine yer vermiş.