Ramazan’ı yaylada koyunları ile geçiriyorlar

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Şahinyuva köyünden çıkarak küçükbaş hayvanları ile beraber 3 günlük yolculuğun ardından Yağlıdere ilçesine bağlı Buları yaylasına göç eden Metin Kahraman ve ailesi kışın köyde besledikleri koyun ve keçilerini yazın yaylaya çıkartarak bakımına devam ediyor.

Küçükbaş hayvanlarının sütü, yünü ve gübresinden kazanç sağladıklarını belirten Kahraman, Karadeniz’de yüzyıllardır gelenek haline gelen yayla şenliklerinde ise kasaplık yaparak hayatlarını sürdürdüklerini kaydetti.

Ramazan ayının kendilerini çok fazla yormadığını aksine yaylada ramazanın daha da güzel geçtiğini belirten Kahraman, “Her gün erkenden kalıp hayvanlar ile uğraşıyoruz, tarlamızda doğal olarak domates, biber, salatalık gibi ürünlerin bakımını yapıp olgunlaşanları iftar ve sahur için topluyoruz. Yaylada hava ferah ve serin geçiyor nem yok buda bizim için çok önemli susuzluk yaşamıyoruz ve rahat bir şekilde orucumuzu tutuyoruz” dedi.

Küçükbaş hayvanların bakımın yaylada daha kolay olduğunu ifade eden Kahraman, “60 küçükbaş hayvanımız var Allah’a çok şükür ailemizin geçimini sağlıyoruz. Karadeniz’de yaylalar her geçen yıl daha da hareketleniyor. İnsanlar artık şehirlerin gürültüsünden buralara kaçmaya başladı. Biz de burada onları ağırlamaktan mutluyuz. Günü birlik gelenler için mutlaka günlük etimiz oluyor. Yayla şenliklerinde ise hem kasap hem de çay ocağı işleterek paramızı kazanıyoruz. Kurban bayramı içinde hazırlıklarımızı burada yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Doğduğundan bu yana yaylacılık yaptığını vurgulayan Kahraman, hayatından memnun olduğunu dile getirdi. 8 yaşında çobanlığa başladığı kaydeden Kahraman, “Bize bu mesleği her zaman peygamber mesleği olarak tanıttılar. Bizde bu mesleği o doğrultuda benimsedik ve sevdik. Benim 3 oğlum bir kızım var. Hepsi de yayla hayatını, yaylacılığı ve hayvancılığı biliyor. Dünyada yaşamın sürmesi için bu meslek şart. Birileri bu mesleği sürdürmeli. Sağ olsun devletimiz de bu konuda güzel işler yapıyor” şeklinde konuştu.