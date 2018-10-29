Restore edilen semt adeta tarihi yolculuğa çıkaracak

Giresun'da 19. yüzyılda Avrupa'dan ithal edilen malzemelerle inşa edilen, Rumlar ve Türkler'in yıllarca bir arada yaşadığı Zeytinlik semtinin restorasyonunda son aşmaya gelindi. Restorasyon sonrasında semtte adeta tarihe yolculuk yapılacak.

Zeytinlik semtinde yapılan restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarma Bölüm Başkanı Dr. Gazanfer İltar, proje kapsamında tespit edilen 80 evden 27'sinde restorasyon yapıldığını söyledi. İltar, “Zeytinlik Semti Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi adı altında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının finansmanlığında Giresun İl Özel İdaresinin sahipliğini yaptığı proje devam ediyor. Zeytinlik semtinde tescillenen 80 civarında ev bulunmaktadır ve bu evlerden proje kapsamında 3 milyon 200 bin TL'lik maddi kaynakla 27 evde küçüklü, büyüklü büyük restorasyon yapıldı. Sokaklarında bulunan kilit taşı sökülerek doğal taş döşendi. Burada daha önce de birçok evin yine Özel İdare bütçesiyle veya ev sahiplerinin kendi imkanlarıyla restorasyonu gerçekleştirilmişti" dedi.

Semtin bir başka örneğinin bulunmadığını vurgulayan İltar, “Ülkemizde Safranbolu, Beypazarı, Odunpazarı gibi birçok tarihi evler bulunmaktadır ancak Zeytinlik semtindeki evler buralardan çok daha farklı bir mimari özelliğe sahiptir. Diğer tarihi evler genelde bulunduğu parsele göre planlanmıştır ve ev bazında bir tasarım vardır. Zeytinlik semtinde ise kentsel bir tasarım vardır. Bu tarz klasikleşmiş en üst derece plan ve projeye sahip yapı tipi, Giresun Zeytinlik semtinden başka bir yerde yoktur. 19. yüzyılda Karadeniz'e Batılı vapur kumpanyalarının sefer koymasıyla birlikte yoğun bir ilgi görmüş ve buradaki fındık tüccarları Avrupa'da Fransa başta olmak üzere birçok ülkeye fındık ihraç etmiştir. Bu ihracatın başlamasıyla zengin bir zümre ortaya çıkmıştır. Bu zengin zümre Zeytinlik semtini yaşam merkezi haline getirmişlerdir ve ekonomik düzey mimariye yansımıştır. Evlerde kullanılan inşaat malzemeleri fındık götüren gemilerin Avrupa ve Fransa'dan getirdiği inşaat malzemeleri kullanılarak yapılmıştır. Burada evler alt katı müştemilat, orta kat yaşam alanı ve en üst kat ise yatak odaları olarak üç katlı inşa edilmiştir. Her evin bahçesi bulunmakta, bahçede su kuyusu, sarnıç yer almaktadır. Hiçbir ev diğerinin manzarasına, hava dolaşımına etki etmeyecek şekilde konumlandırılmıştır” diye konuştu.

“Tarihi yolculuğa çıkacaklardır”

Zeytinlik semtinin Giresun turizmine önemli bir katkı sağlayacağını ifade eden Dr. İltar, "Ayrıca Giresun turizminin saç ayağı olarak tanımlanan kale, ada ve Zeytinlik semti üçlemesinde önemli bir merkez haline gelecektir. Zeytinlik semtini gezen turistler adeta 19. yüzyıldan bugüne tarihi özelliği korunarak restore edilen sokaklarda, evleri ve evlerin bahçelerini gezerken tarihi yolculuğa çıkacaklardır” dedi.