Robot yarışmasına damga vuran öğrenciler ödüllendirildi

0 Yenilenebilir Enerji Kaynakları’ MEB robot yarışmasında 4 bin 87 öğrenci ve öğretmeni geride bırakarak 2 kategoride birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olan Giresunlu öğrencilere Vali Harun Sarıfakıoğulları’nın katılımıyla düzenlenen törenle ödül verildi.

Giresun Fen Lisesinde düzenlen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt, “Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün meslekî ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması. Toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi, beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesi. Endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amacıyla düzenlediği 12. Uluslararası MEB Robot Yarışması "Endüstri 4.0 Yenilenebilir Enerji Kaynakları" teması ve "Ahican Sivas Yollarında" sloganıyla Sivas’ta yapıldı” dedi.

Yarışmada 15 Ülkeden 4 bin 87 katılımcılının olduğunu vurgulayan Akkurt, Giresun’un yarışmaya damga vuran taraf olduğunu söyledi.

Akkurt, “Türkiye, Azerbaycan, Arnavutluk, Cezayir, Bosna-Hersek, Gürcistan, Romanya, Kazakistan, Lübnan, Meksika, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Pakistan, İran ve Tunus ‘tan oluşan 15 ülkeden 446 kurumun, 4 bin 87 öğrenci ve öğretmenin 3 bin 80 robotla yarıştığı yarışmanın final müsabakalarına Giresun damgasını vurmuştur. Endüstri 4.0 yaklaşımına uygun olarak, 12 kategoride düzenlenen yarışmaya ilimiz okul ve kurumlarından da ekipler katılmış olup, üç gün süren yarışmalar sonunda. ’Hızlı Çizgi İzleyen Robot’ kategorisinde ve ’Çizgi İzleyen Robot’ kategorisinde ilimiz okulları rakiplerini geride bırakarak, büyük başarı elde etmiştir. Her iki kategorideki tüm dereceleri kazanmışlardır” ifadelerini kullandı.

Yarışmaya katılan tüm öğrencileri kutladığını belirterek konuşmasına başlayan Vali Harun Sarıfakıoğulları, robot ve benzeri ürünler konusunda ciddi mesafeler kat edildiğini ifade etti.

Güney Kore ve Japonya örneğini veren Sarıfakıoğulları, “Genel anlamda kat ettiğimiz mesafe öyle zannediyorum ki orta ve uzun vadede ülke olarak tüketici kültürünün önüne geçip üretici olmamızın da bir müjdecisidir. Bugün Güney Kore’ye baktığımızda gerçekten dünyada özellikle bilgi teknolojisi anlamında söz sahibiler. Yine Japonya bu konuda önemli bir yerdeler inşallah bizde çok daha hızlı adımlarla kendi markalarımızla dünyada bu gençler ile inşallah bir yerlere geleceğiz. Bu konuda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” şekkinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler dereceye giren robotları ile bir gösteri düzenledi.