Rusların Off-Road için yeni gözdesi Karadeniz

Rusya’nın Moskova şehrinden araçları ile Giresun’a gelen Off-Road tutkunları yaylalara çıkarak önümüzdeki yıllarda yapmayı planladıkları ‘İki Karadeniz, bir spor’ projesi adı altında yeni off-road sahaları keşfi yaptılar.

Yağlıdere’nin Gölyanı, Buları, Taflantepe yaylaları ile Alucra’ya bağlı Çakrak, Yeniköy ve Çıkrık Kapı yaylalarını araçları ile gezen Ruslar doğaya ve yaylalara hayran kaldılar.

“İki Karadeniz, bir spor”

Rus Off-Roadcular adına konuşan Eldar Zhapparov, aynı denizin şehirleri olduklarını belirterek aralarındaki tek farkın sadece yaylaların olduğunu söyledi. Türkiye’ye ilk defa geldikleri belirten Zhapparov ”Giresun’u çok sevdik ve yaylalar, doğası çok güzel, geleneksel tatlar ve yemekleri çok güzel bir şehir” dedi.

“Sosyal medyadan buldular”

Rus sporculara Giresun yaylalarında öncülük eden Çotanak Off-Road Kulübü Başkanı Akın Aras ise yaptığı değerlendirmede, ”Sosyal medyadan bizleri takip ediyorlarmış. 25 kişilik ekiple buraya geldiler, keşif yaptılar ve beğendiler. Önümüzdeki günlerde 25 kişilik bir ekip ile daha buralara gelecekler. Giresun’da off-road yapmak istediklerini bize söylediler” ifadelerini kullandı.