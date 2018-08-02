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02 Ağustos 2018 12:23

Sağlıkta ‘beyaz kod’ nedir? Ne işe yarar

Giresun’da 82 yaşındaki Yusuf Topal’ın doktor ile tartışmasından sonra verilen ‘beyaz kod’ alarmının ardından gözaltına alınırken fenalaşarak hayatını kaybetmesi sonrası ‘beyaz kod’ tartışmaları başladı.

Sağlıkta ‘beyaz kod’ nedir? Ne işe yarar

02 Ağustos 2018 12:23


Beyaz kod nasıl verilir, hangi durumlarda sağlık çalışanları beyaz kod uygulamasına başvurur? Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral ‘beyaz kod’ uygulamasına ilişkin bilinmeyenleri anlattı.


Türkiye’de artan sağlık çalışanlarına şiddet olayları sonrası ‘beyaz kod’ uygulamasına geçildiğini belirten Kerim Süral, bu uygulama sayesinde sağlık çalışanı ve şiddet uygulayan kişi yüz yüze gelmediğini, sağlık çalışanını şikayetinden sonra konunun direk kamu davasına dönüştüğünü söyledi.


Beyaz kodun şiddete uğrayan personele hukuki bir destek olduğunu vurgulayan Kerim Süral, “155 polis imdat herkesin araya bileceği bir numaradır ancak ‘beyaz kod’ apayrı bir şeydir 155 aranmadan önce sözlü saldırı ve şiddet yapıldıktan sonra iş güvenliği birimine haber verilir ve saldırıya uğrayan personele hukuki destek sağlanır. Hukuki yardım önceden sağlık çalışanına saldırı, şiddet olduğu zaman sağlık çalışanına bireysel olarak cumhuriyet savcısına dilekçe yazacak, mahkemeye çıkacak ve sanıkla, müşteki karşı karşıya gelecek bundan dolayı da sağlık çalışanı şiddeti sinesine çeker uğradığı şiddet yanına kar kalırdı” dedi.


Sağlıkta şiddete sıfır tolerans sempozyumu sonucunda ‘beyaz kod’ uygulamasına geçildiğini ifade eden Süral, şöyle devam etti:


“Beyaz kodda sağlık bakanlığı her ilde avukat istihdamı yaptı ve bu avukatlar vasıtasıyla beyaz koda düşen sağlık çalışanının bildirimi direk cumhuriyet savcılığına veriyor ve sadece mağdur ifadesini vermesi sonucu otomatik olarak Kamu davası açılıyor ve bu dava beyaz kodun esasını teşkil ediyor. Beyaz kodu bildirdikten sonra kişinin ben bu davadan vazgeçiyorum deme şansı da yok.”




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