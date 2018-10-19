Şahin: "İmar Barışı'nda yıkılacak evlerin tespiti yapılmıştır"

Giresun'un Sis Dağı ve Kümbet yaylalarında yıkımına başlanan yayla evleriyle ilgili açıklamalarda bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, yaylalarında yıkımına başlanan İmar Barışı'nda yasanın açık olduğunu ve fırsatçılara imkan verilmeyeceğini söyledi.

Konuyla ilgili bilgi veren Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin “İmar Barışı kapsamında 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan evler Yapı Kullanım İzin belgesi almaya hak kazanmıştır. Bu tarihten sonra yapılan evler kesinlikle bu İmar Barışı Yasasından faydalanmayacaktır. Bu konuda yasa açıktır. Bu tarihe kadar gerek şehirde, gerekse de yaylada yapılan evlerle ilgili hiçbir yasal işlem yapılmamaktadır. Ancak bu tarihten sonra yapılan yapılar Valilik talimatıyla gerekli mevzuat uygulanmaktadır. Çünkü 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan binalar Valilik talimatıyla Jandarma ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tespitler yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Yasa açık ve nettir ve burada tarih çok önemlidir. İmar Barışı'nı fırsat bilerek belirtilen tarihten sonra yapılan evlere göz yumulmayacaktır. Ancak 31 Aralık 2017'den önce ev yapanlar da hala 31 Ekim tarihine kadar müracaatlarını yapabilirler. Kesinlikle kimse 31 Aralık 2017'den sonra ev yapıpta Yapı Kullanım İzin Belgesi almaya çalışmasın. Çünkü bu haktan faydalanacak evler zaten tespiti yapılmıştır” dedi.