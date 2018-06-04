Şebin cevizini don vurdu

Don nedeniyle ürün kaybının yüzde 40 civarında olduğu açıklandı.

İlçenin özellikle dere yatağında bulunan ve ceviz ağaçlarının en çok bulunduğu bölgeler olan bin rakımın altındaki ceviz ağaçlarının tamamının, dondan dolayı verim alınamayacak duruma geldiği bildirildi.

Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, bu sene meyveler tam tutmaya başladığında don tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek ilçe rekoltesinin yüzde 40 oranında kayba uğradığını söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Arslan “Bu sene alçak kesimlerde, bilhassa bin rakımın altındaki kesimlerimizde ceviz ağaçlarımızı tamamen don olayı götürmüştür. Birer hafta arayla iki defa don olayı yaşandı. Yaşanan don olayında bin rakımın altındaki cevizlerde tamamen zirai don meydana geldi. Ceviz üretiminin ilçemizdeki rekoltesinde yüzde 40 bir kayıp yaşandı. İlçe ekonomisinin yüzde 30’unu ceviz üretimi karşılamaktadır. Buna göre yüzde 40’lık bir kayıp çok ciddi bir kayıp olmuştur” dedi.

Şebin cevizini diğer cevizlerden ayıran özelliklerin olduğunu ifade eden Arslan “Şebin cevizi Türkiye’de hak ettiği bir marke değerine sahiptir. Şebin cevizi ince kabuklu ve hiçbir bölgedeki cevizlerde olmadığı kadar aramaya sahiptir. Alzheimer, kolestrol, tansiyon gibi hastalıklara iyi geldiği de kanıtlanmıştır” bilgisini verdi.