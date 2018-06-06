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06 Haziran 2018 15:36

Şebinkarahisar TOKİ Konutlarında kura heyecanı

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı süren 78 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura çekilişi ile noter huzurunda belirlendi.

Şebinkarahisar TOKİ Konutlarında kura heyecanı

06 Haziran 2018 15:36


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Şebinkarahisar Belediyesi işbirliği ile Şebinkarahisar ilçesinde başlatılan alt gelir grubuna yönelik 78 adet konutun kura heyecanı yaşandı. 137 kişinin başvurduğu 78 konut için hak sahipleri belirlenmiş oldu. Şebinkarahisar Belediyesi toplantı salonunda noter huzurunda yapılan kura sonucu 29 kişi de yedek olarak belirlendi.


Kura çekimi büyük bir heyecan içerisinde gerçekleşti. Kurada adı çıkan vatandaşlar büyük bir sevinç içerisinde salondan ayrıldılar.


İlçenin Bülbül Mahallesi TOKİ Evleri projesinde yer alan dairelerin tamamı 2+1 tipindeki dairelerden meydana geldiği ve projede yer alan daireler in zemin katın + 4 normal katlı olarak inşa edildiği açıklandı.


Kura ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, "TOKİ ve Belediyemiz işbirliği başlattığımız bir projeydi ve bugün çekilişini gerçekleştirdik. İlk etapta 60 konut olarak projelendirilmişti, müracaat fazla olunca bu sayıyı 78 konuta çıkardık. İnşaatı devam eden blokların iki tanesinin ince işleri bitmek üzere diğer iki tanesinin de kaba inşaatı bitmek üzere. Bununla birlikte ödeme kolaylığı olacak şekilde vatandaşlarımızın kaliteli binalarda yaşamasını önemsiyoruz" dedi.


Yılancı, kurada konut çıkmayanlarla ilgili olarak da bir çalışma yürüttüklerini belirterek yYine alt gelir gurubuna yönelik bir proje yapacaklarını sözlerine ekledi.




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