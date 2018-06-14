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14 Haziran 2018 11:30

Şehidin anısına furbol turnuvası düzenlendi

Görele Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Şehit Yaşar Tüfekçi Halı Saha Yaz Futbol Turnuvası” oynanan final maçıyla sona erdi.

Şehidin anısına furbol turnuvası düzenlendi

14 Haziran 2018 11:30


Toplam 24 takımın yer aldığı turnuvada finale kalan Onur Ekmek Fırını ve Moda Life karşı karşıya geldi. Kıyasıya gecen karşılaşmanın normal süresi 0-0, uzatması ise 1-1 berabere sonuçlandı. Geçilen penaltı vuruşlarında ise kazanan takım Onur Ekmek Fırını şampiyon oldu.


Yoğun katılımın olduğu turnuvada ilçe futboluna büyük emek vermiş şehit edilerek aramızdan ayrılan Göreleli Şehidimiz Yaşar Tüfekçi anılarak, isminin ölümsüzleştirilmesi sağlandı.


Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, turnuvada şampiyon olan takım oyuncularını tek, tek tebrik ederek, şampiyonluk kupasını takım adına Şehidimiz Yaşar Tüfekçi’nin kardeşi Ali Tüfekçi’ye verdi.


Turnuvada Moda Life ikinci, Soğukpınar Köyü üçüncü, Acletico Görele 4. oldu.


Takımlara ikincilik ve üçüncülük kupalarını veren Belediye Başkanı Tolga Erener, “Belediyemiz tarafından geleneksel hale getirdiğimiz ’Halı Saha Yaz Futbol Turnuvası’ ile birlikte Görele’nin değerlerini hatırlatmaya, gönüllerde tekrar yaşatmaya çalışıyoruz. Turnuvamızın amacına ulaştığını düşünüyorum. Geleneksel hale getirerek, değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğimizi turnuvamızda emeği gecen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.




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