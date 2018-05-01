Diğer
Kategoriler
01 Mayıs 2018 14:14

Şehit gibi uğurlandı

Suriye’nin Afrin bölgesindeki ‘Zeytin Dalı Harekatı’ operasyonunda görevliyken ailesini görmek için aldığı 4 günlük izin dönüşü Hatay’ın Hassa ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Uzman Onbaşı İlhan Hamurcu için memleketi Giresun’un Yağlıdere ilçesinde tören düzenlendi.

Şehit gibi uğurlandı

01 Mayıs 2018 14:14


Yağlıdere ilçesinde öğle namazına müteakiben düzenlenen törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğg. Hakan Saraç, Alay Komutanı Murat Yakın ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve binlerce vatandaş katıldı.


İlçede bulunan pazarlık alanında kılınan cenaze namazı öncesi Hamurcu’nun annesi Emine ve eşi Sibel Hamurcu tabuta sarılarak gözyaşları döktü. Baba Aydın Hamurcu ise yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi.


3 bin vatandaşın katıldığı cenaze törenini Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından Hamurcu’nun naaşı ilçeye bağlı Günece mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
22
°
C
Sisli
  • Çarşamba
    Sisli
    22°C
  • Perşembe
    Sisli
    21°C
  • Cuma
    Sisli
    21°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç