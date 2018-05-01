Şehit gibi uğurlandı

Yağlıdere ilçesinde öğle namazına müteakiben düzenlenen törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğg. Hakan Saraç, Alay Komutanı Murat Yakın ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve binlerce vatandaş katıldı.
İlçede bulunan pazarlık alanında kılınan cenaze namazı öncesi Hamurcu’nun annesi Emine ve eşi Sibel Hamurcu tabuta sarılarak gözyaşları döktü. Baba Aydın Hamurcu ise yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi.
3 bin vatandaşın katıldığı cenaze törenini Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından Hamurcu’nun naaşı ilçeye bağlı Günece mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.